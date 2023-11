Sexy Weihnachtsmarkt, Shopping und "das erste Mal": Unsere Wochenend-Tipps für Hamburg

Hamburg - Endlich Wochenende, endlich frei - zumindest für die meisten! Wer die Tage nicht zur Arbeit muss und noch unwissend ist, was so los ist: hier sind unsere Tipps für die Hansestadt !

Auf "Santa Pauli" findet Ihr neben anzüglichen Snacks auch sehr freizügige Deko für den Christbaum. © Christian Charisius/dpa

Wie wäre es mit einem Besuch auf dem wohl versautesten Weihnachtsmarkt in Deutschland?

Neben klassischen Leckereien wie Glühwein, Punsch, Mandeln und allerlei Deftigem findet Ihr auf "Santa Pauli" auch das ein oder andere erotische Weihnachtsgeschenk.

Für schwungvolle Unterhaltung auf dem Kiez-Markt sorgt Live-Musik. Am Freitagabend tritt Künstler "Xandi" auf und am Samstag rocken "Innocence Lost" die sündige Show-Bühne.

Los geht's am Freitag um 16 Uhr. Am Samstag startet "Santa Pauli" bereits um 13 Uhr. Am Sonntag (Volkstrauertag) bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.