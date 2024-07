Hunderte Ballons am Himmel: Diese wichtige Botschaft steckt dahinter

Hamburg - Wer am gestrigen Nachmittag einen Blick in den Himmel geworfen hat, hat vielleicht einen der 100 bunten Ballons erspäht, die elegant über die Elbe schwebten. Hintergrund war eine Aktion des Leseförderprojekts "Büchertürme", für die das Theater im Hafen ("König der Löwen") am Freitag die Schirmherrschaft vom Maritimen Museum übernommen hat.