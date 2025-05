Busse statt Bahnen: Ersatzverkehr auf U1-Teilabschnitt in Hamburg

Hamburg - Fahrgäste in Hamburg aufgepasst. Auf einem Streckenabschnitt der Linie U1 kommt es zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

Hamburger müssen sich auf Ersatzverkehr auf einem Streckenabschnitt der Linie U1 einstellen. (Symbolfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie die HOCHBAHN am Donnerstag mitteilte, fahren vom 19. Mai bis 22. Mai in der Zeit von 9 bis 15 Uhr zwischen den U1-Haltestellen Volksdorf und Ahrensburg West in beiden Richtungen keine Bahnen mehr.

Auf dem betroffenen U1-Streckenabschnitt wurde ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet.

Aufgrund der Verkehrslage kann sich die Fahrzeit gegebenenfalls um bis zu 20 Minuten verlängern kann.

Grund für den Ersatzverkehr: Auf dem Streckenabschnitt werden bauvorbereitende Maßnahmen für das Großprojekt "Brücken Volksdorf" zur Erneuerung und Sanierung vier historischer Brücken vorgenommen.