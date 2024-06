Darum fahren ab sofort "Sesamstraße"-Busse durch Hamburg

Hamburg - In Hamburg fahren jetzt "Sesamstraße"-Busse durch die Stadt. Und das aus einem ganz bestimmten Grund.

Hvv, Sesame Workshop und der NDR vermitteln Kindern spielerisch Wissen zur nachhaltigen Mobilitätsnutzung. V.l.n.r.: Kerstin Hintze (Sesame Workshop Europe), Ole Kampovski (NDR), Raimund Brodehl und Melanie Ruhl (hvv) präsentieren gemeinsam mit Ernie den neuen "Sesamstraße"-Bus. © NDR/hvv

Natürlich sind die Busse auch ganz einfach niedlich anzusehen, wie Fotos der Fahrzeuge zeigen, die offensichtlich auch dem Krümelmonster sehr gut gefallen.

Die Aktion hat aber noch einen tieferen und für die Sesamstraße typischen lehrreichen Sinn.

Unter dem Motto "Sesamstraße und hvv bewegen …" gehen der hvv, Sesame Workshop (die global tätige gemeinnützige Organisation hinter der "Sesamstraße") und der NDR eine mehrstufige Kooperation ein, um Kindern "spielerisch" nahezubringen, dass der öffentliche Nahverkehr sicher und umweltfreundlich ist, erklärten jetzt der Hamburger Verkehrsverbund und der NDR das neue Projekt.

Demnach stellen die Partner Material zur Mobilitätserziehung für die Kita- und Vorschulkinder zur Verfügung. Und es kommen eben auch neu gestaltete Busse - einer der vhh.mobility und ein weiterer von der Hochbahn - mit Bildern von unter anderem Ernie und Bert, Krümelmonster und Elmo bedruckt zum Einsatz.

So werde die "Sesamstraße" für Kinder in Hamburg auch jenseits eines Bildschirms in ihrem Alltag sichtbar.