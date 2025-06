Deswegen stehen in Hamburg die U-Bahn-Schilder kopf

Hamburg - Der ein oder andere hat es vielleicht schon bemerkt: An mehreren Stationen steht das U-Bahn-Schild am heutigen Donnerstag auf dem Kopf. Der Hamburger Verkehrsverbund (hvv) verriet jetzt den Grund hinter der ungewöhnlichen Aktion.

Alles in Kürze

Die Landungsbrücken sind eine der vier Stationen, wo das U-Bahn-Schild auf dem Kopf hängt. © Tag24/Madita Eggers

Unter dem Motto "U-Turn fürs Klima" hat der hvv gemeinsam mit der Hamburger Hochbahn die Us an vier zentralen Haltestellen – Rathaus, Jungfernstieg, Landungsbrücken und St. Pauli – auf den Kopf gestellt.

"Mit dieser Aktion wollen wir zeigen, dass wir alle gemeinsam umdenken müssen, um die gesteckten Klimaziele der Stadt Hamburg zu erreichen. Der ÖPNV ist ein wesentlicher Faktor dabei, jede Fahrt im hvv ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz – und ein notwendiger Schritt in Richtung einer lebenswerten Zukunft", so Anna-Theresa Korbutt, Geschäftsführerin des hvv, am Mittwoch.

Die Verkehrsunternehmen im hvv seien bereits auf einem "sehr guten Weg": Immer mehr Menschen in Hamburg würden auf Bus und Bahn umsteigen. Was wiederum den allgemeinen CO2-Ausstoß der Stadt senke und auch den Energieverbrauch reduziere.

Ein Hauptgrund für die vermehrte Nutzung des ÖPNV sei die Einführung des Deutschlandtickets. Rund 20 Prozent der Fahrten im hvv-Gebiet wären ohne dieses Ticket mit dem Auto erfolgt. Mit 900.000 Nutzerinnen und Nutzern habe Hamburg bundesweit die höchste Verbreitung, damit besitze jede zweite Person in der Hansestadt ein ÖPNV-Abo. Demnach gibt es mehr Abos als zugelassene Autos in der Stadt.

Auch Jobtickets gewinnen laut hvv an Beliebtheit: Die Zahl sei seit 2022 um über 50 Prozent auf 337.000 gestiegen. Kostenlose Schülertickets und geplante Rabatte für Senioren sollen die Nutzung des ÖPNV zudem weiter attraktiv gestalten.