KI-Kameras an U-Bahnsteigen? Was Fahrgäste wissen sollten

Hamburg - Mehr Sicherheit am Bahnsteig: Das soll das neue KI-Pilotprojekt der Hamburger Hochbahn bringen.

Die neue KI-Technik soll gefährliche Situationen noch schneller erkennen. © Hochbahn

Eine Person, die regungslos auf dem Bahnsteig liegt oder jemand, der einfach die Gleise betritt - solche gefährlichen Vorfälle will die Hamburger Hochbahn bald noch schneller erkennen.

Neben den Mitarbeitern der Hochbahn-Wache soll nun mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) brenzliche Situationen so schnell wie möglich entdeckt werden, teilte die Hochbahn mit.

Im vergangenen Jahr sei das Pilotprojekt bereits gestartet und die Hochbahn habe Kameras mit KI-Unterstützung an bestimmten U-Bahn-Haltestellen installiert.

Doch was bedeutet das genau? Die Kameras sollen in einer Videobildanalyse durch eine automatische Mustererkennung schnell sicherheitskritische Ereignisse feststellen.

Konkret heißt das, wenn es an einer Haltestelle zu einem außergewöhnlichen Ereignis kommt, erkennt die KI-Software diese potenziell sicherheitsrelevante Szene. Anschließend gibt die Technik automatisch einen Hinweis an die Leitstelle weiter, die jeden eingehenden Vorfall prüft.