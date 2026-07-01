U2 am Wochenende gesperrt: So kommt Ihr trotzdem ans Ziel

Hamburg - U-Bahn-Frust am Wochenende: Für die Hamburger heißt das, dass sie am Wochenende statt mit der Bahn auf den Bus umsteigen müssen.

Am kommenden Wochenende müssen die Hamburger von der Bahn auf Busse umsteigen. © Hochbahn

Von Samstag, 4. Juli ab 5 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 5. Juli bis Betriebsende, fahren zwischen den Haltestellen der U2 von Billstedt bis Mümmelmannsberg keine U-Bahnen, teilte die Hamburger Hochbahn mit.

Grund dafür sind Arbeiten in der Abstellanlage Billstedt. Denn am Wochenende werden die im Januar von einem Rangierunfall betroffenen Bahnen zur weiteren Bearbeitung in eine Werkstatt überführt. Deswegen müsse der Streckenabschnitt vorübergehend gesperrt werden.

Für den Teil der Strecke richtet die Hochbahn einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Je nach Verkehrslage könne die Fahrzeit dementsprechend bis zu 20 Minuten länger dauern.

Die Arbeiten würden bewusst am Wochenende durchgeführt werden, um die Auswirkungen auf den U-Bahn-Betrieb möglichst gering zu halten.