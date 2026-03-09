Hochbahn: Immer Noch keine Einigung im Tarifstreit

Hamburg - Die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Hamburger Hochbahn sind erneut ohne Einigung geblieben.

Verdi und die Hamburger Hochbahn konnten weiterhin noch keine Einigung erlangen. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Das teilten die Tarifpartner am späten Nachmittag mit. Die Hochbahn sprach von einem verbesserten Angebot. Das städtische Verkehrsunternehmen bietet demnach in mehreren Schritten bis zu 8,1 Prozent mehr Entgelt im Monat - allerdings bei einer Laufzeit von 30 Monaten.

Verdi legte ein Kompromissangebot vor, dass im Kern zwar nur eine Entgeltsteigerung von 3,4 Prozent, aber mindestens in Höhe von 150 Euro beinhaltete. Die Gewerkschaft verlangt jedoch eine deutlich geringere Laufzeit von lediglich zwölf Monaten.

Hochbahn-Verhandlungsführerin Saskia Heidenberger erklärte, "nicht akzeptabel ist, wenn wir ab Januar 2027 schon wieder verhandeln und unsere Kundinnen und Kunden erneut von massiven Streiks betroffen wären."

Noch in der Verhandlungsrunde sei das Unternehmen Verdi entgegengekommen.