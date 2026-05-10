S-Bahnstrecke im Hamburger Süden gesperrt: So kommt ihr trotzdem ans Ziel

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Fahrgäste der S-Bahn Hamburg müssen bald mehr Zeit einplanen. Wegen Bauarbeiten fahren zwei Wochen lang keine Bahnen zwischen Wilhelmsburg und Neugraben.

Von Bernhard Sprengel, Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Wegen Bauarbeiten im Harburger S-Bahntunnel werden im Mai zwei Wochen lang keine Bahnen zwischen den Stationen Wilhelmsburg und Neugraben verkehren. Stattdessen müssen Fahrgäste auf Busse ausweichen.

Im Mai wird es im S-Bahnverkehr für zwei Wochen eng für Pendler. (Archivbild)
Im Mai wird es im S-Bahnverkehr für zwei Wochen eng für Pendler. (Archivbild)  © Georg Wendt/dpa

Die Strecke wird vom 10. Mai um 20 Uhr bis zum 23. Mai um 1 Uhr gesperrt, teilte die Deutsche Bahn mit. Betroffen sind die Linien S3 und S5.

Dafür werden Ersatzbusse an den betroffenen Strecken eingesetzt. Neben dem regulären Ersatzbus, welcher an allen Stationen hält, gibt es einen zweiten Ersatzbus. Dieser hält nur in Neugraben, Neuwiedenthal, Harburg und Wilhelmsburg.

Die Züge der S3 fahren während der Sperrung zwischen Wilhelmsburg und Pinneberg, die der S5 zwischen Neugraben und Stade sowie Hammerbrook und Elbgaustraße.

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Zwischen Neugraben (Gleis 4/5) und Harburg wird stündlich eine S5 eingesetzt, teilte die DB mit.

Arbeiten sind nur unter Vollsperrung möglich

Auf den Gleisen fahren sonst mehr als 440 S-Bahnen pro Tag. (Archivbild)
Auf den Gleisen fahren sonst mehr als 440 S-Bahnen pro Tag. (Archivbild)  © Soeren Stache/dpa

Auf dem 14 Kilometer langen Abschnitt fahren den Angaben zufolge mehr als 440 S-Bahnzüge pro Tag. Die erste Sperrwoche fällt in die Zeit der Hamburger Maiferien.

Die Deutsche Bahn plant, auf der rund vier Kilometer langen Tunnelstrecke die Signaltechnik auszutauschen. Acht Kilometer Schienen sollen geschliffen oder erneuert werden.

Vorgesehen ist außerdem, 14 Kilometer Stromschiene zu warten, die Weichenantriebe zu modernisieren und die Stationen Harburg, Harburg Rathaus und Heimfeld zu reinigen und mit neuer Beleuchtung auszustatten.

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Für die Arbeiten ist der Einsatz großer Baumaschinen erforderlich. Das sei nur während einer Vollsperrung möglich, hieß es.

Erstmeldung: 9. April um 18.42 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10. Mai um 15.43 Uhr

Titelfoto: Georg Wendt/dpa

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