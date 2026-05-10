S-Bahnstrecke im Hamburger Süden gesperrt: So kommt ihr trotzdem ans Ziel

Hamburg - Wegen Bauarbeiten im Harburger S-Bahntunnel werden im Mai zwei Wochen lang keine Bahnen zwischen den Stationen Wilhelmsburg und Neugraben verkehren. Stattdessen müssen Fahrgäste auf Busse ausweichen.

Im Mai wird es im S-Bahnverkehr für zwei Wochen eng für Pendler. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

Die Strecke wird vom 10. Mai um 20 Uhr bis zum 23. Mai um 1 Uhr gesperrt, teilte die Deutsche Bahn mit. Betroffen sind die Linien S3 und S5.

Dafür werden Ersatzbusse an den betroffenen Strecken eingesetzt. Neben dem regulären Ersatzbus, welcher an allen Stationen hält, gibt es einen zweiten Ersatzbus. Dieser hält nur in Neugraben, Neuwiedenthal, Harburg und Wilhelmsburg.

Die Züge der S3 fahren während der Sperrung zwischen Wilhelmsburg und Pinneberg, die der S5 zwischen Neugraben und Stade sowie Hammerbrook und Elbgaustraße.

Zwischen Neugraben (Gleis 4/5) und Harburg wird stündlich eine S5 eingesetzt, teilte die DB mit.