U1 am Wochenende gesperrt: So kommt ihr trotzdem ans Ziel

Hamburg - Aufgepasst, am Wochenende heißt es Bus statt Bahn: Auf einer Teilstrecke der U1 bleibt es in Hamburg still auf den Schienen.

Am Wochenende ist ein Teil der Strecke der U-Bahn-Linie U1 gesperrt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

An den Haltestellen der U-Bahn-Linie U1 zwischen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße fahren von Samstag, 14. März ab 7 Uhr, bis Sonntag, 15. März bis Betriebsende, keine Bahnen, teilte die Hamburger Hochbahn mit.

Grund für die gesperrte Strecke sind Arbeiten an den Schienen. Technik und Gleise sollen verbessert werden, um die Sicherheitsstandards des Hamburger U-Bahn-Netzes im hvv zu erhalten. Außerdem würde die Qualität der Infrastruktur weiter verbessert werden, so die Hochbahn.

Auf dem betroffenen Streckenabschnitt setzt die Hochbahn als Ersatzverkehr Busse ein. Allerdings kann die Fahrzeit dadurch, je nach Verkehrslage, bis zu 20 Minuten länger dauern.

Um die Einschränkungen für die Hamburger so gering wie möglich zu halten, sind die Arbeiten am Wochenende geplant.