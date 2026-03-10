Darum verschwindet dieses Hamburger Wahrzeichen von den Bahnsteigen

Hamburg - Dem einen oder anderen mag es schon aufgefallen sein: Hamburgs kultige Anzeigetafeln an den U-Bahnstationen verschwinden nach und nach. Woran das liegt.

Diese Anzeigetafeln sind in Hamburg bekannt und haben einen Retro-Charme an sich. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa

An manchen U-Bahnsteigen hängen die altbekannten Anzeigetafeln noch, doch Stück für Stück sollen diese nun ausgewechselt werden, teilte die Hamburger Hochbahn gegenüber TAG24 mit.

Ein Grund ist das Alter: Die bisherigen Anzeigetafeln seien um die 25 Jahre alt. Laut Angaben der Hochbahn stammen sie aus den Jahren 1999/2000 und sind damit schlicht am Ende ihrer technischen Lebensdauer.

Das bedeutet konkret, dass es keine Ersatzteile mehr gibt und Wartungen sowie Reparaturen der Anzeigetafeln immer aufwendiger werden.

Außerdem sei der Austausch der Anzeigetafeln "technisch notwendig und unumgänglich".

Laut Angaben der Hochbahn werden rund 450 Anzeigetafeln an U-Bahnsteigen erneuert. Dazu kommen etwa 350 Anzeigen an ausgewählten Bushaltestellen.

Als Erstes werden die neuen Anzeigen auf der Linie U1 in den Walddörfern (bis Volksdorf), an der U2/U4 Horner Rennbahn und der U3 in Barmbek und am Borgweg ausgetauscht. Zum Teil hängen die neuen Tafeln bereits.