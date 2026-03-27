Kaputte Oberleitung in Hamburg ist repariert: Strecke wieder frei

Hamburg - Der Bahnverkehr rund um Hamburg war seit einem Oberleitungsschaden am vergangenen Mittwoch gestört. Der Schaden konnte am Freitagnachmittag jedoch behoben werden.

Die Oberleitungsstörung in Hamburg hat bundesweite Auswirkungen. © Marcus Brandt/dpa

Durch die Reparaturarbeiten kam es zwischenzeitlich zu Ausfällen und Verspätungen im Nah- und Fernverkehr.

Wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte, konnten die Reparaturarbeiten erfolgreich abgeschlossen werden, die betroffene Strecke zwischen Hamburg- Hauptbahnhof und Hamburg-Altona könne wieder zweigleisig befahren werden. Die Untersuchungen zur genauen Schadensursache liefen noch, sagte die Sprecherin. Ein ICE war in eine bereits beschädigte Oberleitung gefahren.

Seit Mittwochabend war nur ein eingleisiger Verkehr auf dem Abschnitt möglich gewesen. Nach Angaben der Bahn kam es deswegen im Fernverkehr zu Zugausfällen auf den Verbindungen zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen sowie Berlin und Frankfurt.