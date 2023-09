50 Jahre Pulverfass: Bürgermeister verteilt mit Burlesque-Star Torte an Bedürftige

Bedürftigen konnten sich am Montag nicht nur über eine warme Mahlzeit am Mittag, sondern auch über ein leckeres Stück Geburtstagstorte freuen.

Von Alice Nägle

Hamburg - Das Hamburger Pulverfass feiert runden Geburtstag. Im Rahmen des Jubiläumstages am 10. September hat am Montag Bürgermeister Peter Tschentscher (57, SPD) zusammen mit Pulverfass-Star Eve Champagne (37) die XXL-Geburtstagstorte im "CaFée mit Herz" angeschnitten und Leckereien an Bedürftige verteilt.

Burlesque-Star Eve Champagne (37, l.) und Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher (57) schnitten gemeinsam die XXL-Geburtstagstorte an. © Alice Nägle/TAG24 "Es gibt zwei Gründe heute hier zu sein: einerseits dieses wichtige Projekt zur Unterstützung von Obdachlosen und Bedürftigen hier in diesem Kiez. Das ist etwas, was wir dringend benötigen. Vielen Dank für ihre langjährige und wichtige Arbeit", so Hamburgs erster Bürgermeister, Dr. Peter Tschentscher, über die Torten-Ausgabe anlässlich des speziellen Geburtstages. Andererseits habe das bunte Cabaret selbst für Hamburg eine außerordentlich wichtige Bedeutung, betonte der Politiker: "Es ist ein besonderer Teil Hamburger Kultur - Travestie-Kunst mit Charme und Stil. Das Pulverfass hat in den letzten Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz von Diversität in der freien Hansestadt Hamburg geleistet. Ich bin nur hier um im Namen des Rathauses danke und herzlichen Glückwunsch zu 50. Jubiläum zu sagen". Und damit griff er zum Messer, um die XXL-Buttercreme-Torte gemeinsam mit Burlesque-Darstellerin Eve Champagne anzuschneiden. Hamburg Kultur & Leute Schluss mit Rummel! Hamburger Sommerdom macht dicht "Danke an Euch vom Pulverfass, dass ihr zu Eurem Geburtstag die Gäste beschenkt", freute sich auch Maike Oberschelp, Vereinsgeschäftsführerin des "CaFée mit Herz", über die Essensspende. "Die Leute, die sich hier gleich über den Kuchen freuen, sind Leute, für die sind Dinge, die für uns normal sind, nicht normal. Keiner von ihnen kann einfach so ins Café oder die Konditorei gehen und sich so ein tolles Stück Torte bestellen". Mit Geburtstagstorte, "Hamburger Speck", von originalen DOM-Legenden gesponsert, und traditioneller Blechkuchen vom "Funk Eck" wolle man, als Nachbarn auf dem Kiez, einfach einen kleinen sozialen Beitrag leisten, fasste Pulverfass-Geschäftsführer Thomas Birkhahn die Idee hinter dem Geburtstagsgeschenk der Kulturstätte schließlich zusammen.

V. l. n. r.: Pulverfass-Geschäftsführer Thomas Birkhahn, Burlesque-Star Eve Champagne, Hendrik Kupfernagel mit Lebensgefährte und ebenfalls Geschäftsführer des Pulverfass Maximilian Protsch, Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher und "CaFée mit Herz"-Vereinsgeschäftsführerin Maike Oberschelp beim Anschnitt der Torte. © Alice Nägle/TAG24

Eve Champagne verteilte die Tortenstücke höchstpersönlich an die Bedürftigen und Obdachlosen. © Alice Nägle/TAG24

Eve Champagne: "Das eine Jahrhundert machen wir voll!"