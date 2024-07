Besondere Premiere im Bunker: "Lasst uns Erinnerungen schaffen!"

Hamburg - In der neu eröffneten Georg Elser Halle im Feldstraßenbunker hat es in den vergangenen Tagen gleich mehrere Premieren gegeben.

Die Performance der Leoniden rund um Jakob Amr (l.) und Djamin Izadi wurde am Montagabend von visuellen Elementen unterstützt. © Reeperbahn Festival Collide/Dominik Friess

Nach einem ersten "Opening Soundcheck" mit dem Hamburger Rapper Disarstar (30), standen am Montagabend zwei weitere besondere Konzerte an, zu dem das "Reeperbahn Festival Collide" geladen hatte.

Karten für beide Events, die einerseits wohl als Testlauf für St. Paulis neue Musikhalle gedacht und andererseits ein Warm-up für das im September stattfindende Reeperbahn Festival waren, hatten Fans kurzfristig gewinnen können.

Die zweimal rund 750 Zuschauenden konnten bei den jeweils nur einstündigen Konzerten von Singer-Songwriter Tom Walker (32, "Leave a Light On") und der Kieler Indie-Rock-Band Leoniden (L.O.V.E.) das Online-Projekt "Collide" erstmals als Live-Event erleben.



Dafür trafen die musikalischen Acts mit zwei Künstler-Duos zusammen, die die Töne auf der Bühne in eine ästhetische Sprache übersetzten.

Den Anfang machte am frühen Abend Tom Walker, der im September sein zweites Album "I Am" veröffentlicht, in dem er auch sehr persönliche Töne anschlägt. "Willkommen zu unserer kleinen gemeinsamen Therapie-Stunde", erklärte er daher am Montagabend – hinter ihm eine riesige LED-Leinwand, auf der die medialen Inszenierungen der Motion Designerin Maximilane Wadler gezeigt wurden.

Während bei Tom Walker vor allem abstrakte Assoziationen zu Feuer, Wasser oder Rauch über die Leinwand waberten, standen bei dem zweiten Act des Abends eher die agierenden Menschen im Vordergrund ...