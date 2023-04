"Celebrating George!": Konzert zum 80. Geburtstag von George Harrison

Hamburg - Gerade spielte Musikerin Stefanie Hempel noch für den britischen König Charles III ., schon gibt es die nächste Beatles-Show mit ihrer Band "The Silver Spoons": Unter dem Motto "Celebrating George!" feiert die Band mit zahlreichen musikalischen Gästen am Ostersonntag (9. April) in der Hamburger Fabrik den 80. Geburtstag George Harrisons (1943-2001).

Von "Taxman" über "Here Comes The Sun" zu "My Sweet Lord" und "All Things Must Pass" - mit großer Band, Streichern und Bläsern. Das Konzert ist bereits ausverkauft, wird aber live im Internet unter hamburg.de übertragen.