Circus Roncalli in Hamburg: Gewinne zwei Tickets für die bunte Gala auf der Moorweide

Hamburg – Am 11. Mai feierte "Circus Roncalli" seine Premiere auf der Moorweide in der Hansestadt. Die anwesende Prominenz hatte sich für den roten Teppich und die Loge in der Manege herausgeputzt und den Künstlern fast die Show gestohlen. Am Ende erhielten alle Artisten und Clowns Standing Ovations. Bis Ende Juni ist der Zirkus noch in der Stadt. Über TAG24 könnt Ihr Tickets für die Show gewinnen.