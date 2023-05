Deshalb lehnte Tim Fischer seine Rolle für "Cabaret" immer wieder ab

In "Cabaret" schlüpft der Chansonnier Tim Fischer (50) in die Rolle des Conférenciers. © Kerstin Schomburg/PR

"Cabaret" feierte bereits im Februar 2020 seine Premiere im Hansa Theater. Nach 130 Aufführungen kommen in diesem Jahr noch einmal rund 20 hinzu.

"Die Proben zur Wiederaufnahme machen wieder totalen Spaß. Das ist so ein zeitloses Stück", schwärmt Tim Fischer. Doch was macht "Cabaret" eigentlich so besonders? "Ich glaube, die Mischung macht's. Zum einen ist es ein sehr unterhaltendes Stück - eine große Show. Man wird in das Berlin der 30er-Jahre geführt, in dem es natürlich ordentlich verrucht und frech zugeht. Es wird getanzt, getrunken, gelacht. Zum anderen gibt es zwei Liebesgeschichten", erklärt der Schauspieler, der inzwischen selbst in Berlin lebt.

Doch die Lieben zwischen Sally und Cliff sowie Fräulein Schneider und Herrn Schultz scheitern letztlich aufgrund der politischen Situation. "Man hat dieses wilde Leben im 'Cabaret' und dann aber auch die Ernsthaftigkeit des Alltags, die diese ganzen Träume zerstört", so Fischer, der selbst die Rolle des geheimnisvollen Conférenciers spielt.

"Man weiß nicht: Ist er gut, ist er böse? Er ist eigentlich nicht zu fassen und das ist das Spannende an der Rolle." Fischer selbst hat eine ganz besondere und weit zurückreichende Beziehung zu dem Musik-Theaterstück.