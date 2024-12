"Die große Weihnachtsshow" bringt Udo Jürgens zurück auf die Musicalbühne

Hamburg - Wenn das Foyer glitzert, der Pausenraum einer Eislandschaft gleicht und es überall nach Glühwein duftet, präsentieren die Schüler der Stage School im "First Stage Theater" in Altona ihr alljährliches Weihnachtsmusical .

Die Inszenierung zu "Fairytale of New York" von The Pogues sorgte für tosenden Applaus vor der Pause. © Dennis Mundkowski

Wie jedes Jahr ist "Die große Weihnachtsshow" auch diesen Winter wieder restlos ausverkauft.

In knapp zweieinhalb Stunden inklusive Pause entführen die rund 45 Darsteller und Darstellerinnen das Publikum in die winterliche Welt von Mistelstadt - wo es allerdings gar nicht so besinnlich zugeht, wie es zunächst scheint.

Die Bewohner des Dorfs wollen einen Weihnachtscontest gewinnen und sich unbedingt Platz eins sichern. Schließlich soll der Titel verteidigt werden. In Sachen Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Um den perfekten Beitrag für den Wettbewerb zu kreieren, geht es drunter und drüber während der Vorweihnachtszeit in dem erfundenen Örtchen.

Von klassischen Ballettdarbietungen wie "Schwanensee" über spanischen Flamenco bis hin zu einer Stepptanz-Nummer zum irischen Weihnachtshit "Fairytale of New York" von The Pogues können sich die "internationale Fachjury" und das Publikum im Saal von diversen Tanz- und Gesangseinlagen überzeugen lassen. Die meisten davon werden von den Stage-School-Schülern während der Planung des Stücks eigenständig erarbeitet.

Dass drei oder vier Nummern dabei angeblich wegen "kultureller Aneignung" mit Punktabzug geahndet werden sollen, sorgt dabei eher für den ein oder anderen Lacher im Publikum.