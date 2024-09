Diese Ausstellung ist ein echter Promi-Magnet: "Wirklich ein Genie!"

Der Street-Art-Künstler Banksy sorgte in den vergangenen Monaten wieder für Aufsehen. In Hamburg sind seine Graffiti nun erneut in einer Ausstellung zu sehen.

Von Franziska Rentzsch, Nora Petig

Hamburg - Der britische Street-Art-Künstler Banksy sorgte in den vergangenen Monaten wieder vermehrt für Aufsehen. In Hamburg sind seine Graffiti nun zum zweiten Mal gesammelt in einer Ausstellung zu sehen.

Janine Kunze (50, l.) und Sandy Meyer-Wölden (41) sind beide große Street-Art-Fans. © COFO Entertainment/Heike Ross Bei den 150 Exponaten handelt es sich natürlich nicht um Originale. "Das ist eine reine Repliken-Ausstellung. Das ist mir wichtig, hervorzuheben", sagte die Kuratorin und Banksy-Expertin Virginia Jean in dieser Woche bei der feierlichen Eröffnung von "House of Banksy Hamburg – An Unauthorized Exhibition". Schließlich lässt sich echte Street-Art nur schwer im White Cube unterbringen. Hinter der Ausstellung stecke daher auch ein anderer Gedanke: "Unser Traum ist es, die verlorenen Werke von Banksy der Welt zurückzugeben." Schließlich sind viele Werke des Künstlers inzwischen von den Straßen verschwunden, wurden von Unwissenden entfernt oder mutwillig aus ihrem Kontext gerissen, um gewinnbringend verkauft zu werden. Hamburg Kultur & Leute Reeperbahn Festival eröffnet mit erster Überraschung "Um alle Kunstwerke zu sehen, die Sie hier erleben können, müssten Sie eigentlich in 30 verschiedene Länder reisen. Und selbst, wenn Sie das schaffen würden, würden sie meistens vor abgerissenen Wänden stehen", so die Kuratorin weiter.

Bei den Werken in der Ausstellung handelt es sich ausnahmslos um Repliken. © COFO Entertainment

Banksys Identität ist noch immer ein Geheimnis: "Macht es besonders spannend"