Künstler hat "Steuerzahler Millionen gekostet"! Jetzt will er etwas zurückgeben

Hamburg - Daniel Hopp (38) kennt die Straße. Für den Wahlberliner war die Kunst ein Ausweg aus jahrzehntelanger Drogensucht. Mit einer Benefizgala im Kunsthaus Hamburg will der Künstler jetzt etwas an seine frühere Heimatstadt zurückgeben - und den Drogen in der Hansestadt den Kampf ansagen.

Will keine Steuerlast mehr sein: Künstler Daniel Hopp (38). © Doro Zinn

"Wenn du einmal eine Spritze in einer Pfütze aufgezogen hast, weißt du: Da willst du nicht hin zurück", sagt Hopp nachdenklich. Der 38-Jährige gehört zu den wenigen, die es herausgeschafft haben: raus aus dem ewigen Kreislauf aus Beschaffung, Konsum, Entgiftung, Knast.

Bei der Benefizgala im Kunsthaus Hamburg am 13. April will Daniel Hopp nicht nur einen Einblick in seine Ausstellung "Fictional Healing" und in seine künstlerische Praxis geben. Der Erlös wird zudem vollständig an die Jugendhilfe e. V., Trägerinstitution des Drob Inn Hamburg, gespendet.

Denn auch wenn Hopp heute eine gefragte Stimme der deutschen Gegenwartskunst ist - zuletzt stand etwa der NDR vor der Tür - sagt er: "Ich habe den deutschen Steuerzahler Millionen gekostet. Jetzt will ich etwas zurückgeben."



Die Gala im Kunsthaus will von dieser Realität rund um Suchterkrankungen nicht nur erzählen, stereotype Vorstellungen infrage stellen und die Situation der Betroffenen verändern - in Zusammenarbeit mit suchtbetroffenen Menschen sollen auch deren schöpferische Potenziale aufgezeigt werden.

In den Rissen des Asphalts - so könnte ein Motto der exklusiven Veranstaltung lauten - wachsen bisweilen die allerschönsten Pflänzchen.