Elf Jahre alte Flaschenpost aufgetaucht: Deutsches Urlauber-Paar meldet sich!

Am 17. Juli veröffentlichte die italienische Gemeinde den Brief, in dem handschriftlich geschrieben steht: "Lieber Gardasee, mit dieser Flaschenpost wünschen wir unseren Familien, unseren Freunden und uns, dass wir immer glücklich und gesund bleiben. Lieber Gardasee, bleib so schön und klar wie du heute bist."

Die Idee für die Flaschenpost sei ihnen "eines Abends nach einem romantischen Abendessen am See" gekommen, erzählte Sabrina. Stilecht verpackten sie den Brief in einer leeren Limoncello Flasche und versenkten sie gefüllt mit Steinen im See, "in der Hoffnung, dass er uns Glück bringen würde, was auch der Fall war".

Heute ist das Paar nach wie vor glücklich verheiratet, lebt in einem Vorort von Hamburg und hat einen zweijährigen Sohn.

Am Valentinstag wollen Sabrina und Dennis nach Malcesine zurückkehren. Dann dürfen sie sich auf einen unvergesslichen Tag in ihrem Lieblingsdorf mit Übernachtung, Essen, Wein und einer Panoramafahrt zum Monte Baldo freuen, hieß es von der Gemeinde.