Sie spielt die Hauptrolle im neuen Broadway-Musical "& Julia"

Chiara Fuhrmann (28) wird die Erstbesetzung der Julia in der deutschen Erstaufführung von "& Julia". © Morris Mac Matzen/Stage Entertainment GmbH/dpa

Die Darstellerin wurde in New York am Broadway vorgestellt, wie das Unternehmen Stage Entertainment am Freitag in Hamburg mitteilte.

Für Fuhrmann ist es die erste Titelrolle und die Erfüllung eines großen Traums.

"'Romeo und Julia' ist die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Ich liebe '&Julia', weil die Show Shakespeares Werk regelrecht in die Neuzeit katapultiert: Statt für den tragischen Tod entscheidet Julia sich für das Leben und die Liebe und lernt schnell, was das Leben noch alles so für sie bereithält", sagte die Sängerin.



Dem deutschen Musical-Publikum dürfte die gebürtige Osnabrückerin bereits bekannt sein: Als Ensemblemitglied und Cover Elphaba war sie in "Wicked" zu sehen. Im Anschluss stand sie im Musical "Hamilton" auf der Bühne.

Noch bis September spielt sie die Prinzessin Anna im Musical "Die Eiskönigin". Beim 835. Hamburger Hafengeburtstag wird Fuhrmann am Freitagabend auf einem schwimmenden Ponton auf der Elbe erstmals einen Song aus dem Musical live performen.