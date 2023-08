Festival mit Hafenromantik: MS Dockville startet am Wochenende mit diesen Acts!

Hamburg - Am Donnerstag startet das Musik- und Kunstfestival MS Dockville in Hamburg-Wilhelmsburg mit mehr als 140 Künstler. Und mit etwas Glück können die erwarteten 60.000 Zuschauer und rund 10.000 Camper dazu auch noch laue Sommertage genießen.

Festivalbesucher drängen sich auf dem Gelände des Musik- und Kunst-Festivals "MS Dockville" im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg. © EIUNDRUND/MS Dockville

Der wohl bekannteste Name auf dem Line-Up ist in diesem Jahr Danger Dan, der als Head-Liner am Sonntagabend auf der Bühne stehen wird. Doch auch Schmyt, 070 Shake, Girl in Red, Giant Rooks und Monolink gehören zu den bekannteren Acts an diesem Wochenende.

Insgesamt gibt es dabei einen Mix aus Indie, HipHop, Psych-Funk, Lofi und Bassmusik. Denn das MS Dockville ist auf kein Genre festgelegt.

Und nicht nur musikalisch gibt es eins auf die Ohren: Am Donnerstag gibt es etwa ein Live-Art-Battle (18 Uhr), am Freitag liest Sebastian "El Hotzo" Hotz (14.30 Uhr) aus seinem Debütroman "Mindset".

Am Samstag könnt Ihr Euch ab 14.30 Uhr einen Poetry Slam von Kampf der Künste ansehen, dazu gibt es Yoga-Stunden, Feuershows, eine Depri-Disco und jede Menge Kunstspaziergänge. Dazu gibt es einen Foodcourt mit veganem und vegetarischem Essen.

Langweilig sollte es also nicht werden. Doch spielt das Wetter am Wochenende auch mit - oder müssen sich die Camper und Besucher auf Dauerregen, wie beim diesjährigen Wacken-Festival, einstellen?