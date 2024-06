Pop-Ikone Louane überrascht gleich mehrfach in Hamburg: "Will alles alleine machen!"

Hamburg - Französische Pop-Hits gepaart mit einem Hauch Sentimentalität und einer großen Portion Humor begeisterten am Donnerstag die Besucher der Elbphilharmonie. Auf der Bühne des kleinen Saals des Konzerthauses an der Elbe hat Popsängerin Louane (27) nicht nur wegen der fehlenden Band überrascht.

Vor der Show war in dem ausverkauften Konzertsaal sowohl deutsches als auch französisches Brabbeln zu hören. Doch als die Künstlerin dann die kleine Bühne betrat, schlugen die Gespräche schlagartig in tosenden Applaus um.

Den Song "Avenir", der es auf Platz drei der deutschen Singlecharts geschafft und 2017 sogar den Platin Status erreicht hatte, lief nicht nur in den deutschen Radios rauf und runter, sondern riss als krönender Abschluss des Konzerts am Donnerstag auch die Fans aus ihren Sitzen. Aber von vorne.

Wer Louane (Emera), Anne Peichert - so der bürgerliche Name der Sängerin - nicht kennt, der hatte mindestens einen ihrer Titel schon im Ohr.

"Ich will alles alleine machen", erzählte Künstlerin Louane bei ihrem Konzert in der Hansestadt im Rahmen ihrer Europatour "Les Club des Sentiments" (Dt.: Club der Gefühle) eine Anekdote über sich und ihr Team - und das tat sie!

Der von Louane (27) wohl meist bekannteste Song "Avenir" erreichte 2017 den Platin Status. (Archivbild) © EPA/ARNOLD JEROCKI

Am lautesten mitgesungen wurde in Reihe sechs. Der wohl jüngste Fan des Abends, ein 9-jähriges Mädchen, konnte jeden einzelnen Hit der 27-Jährigen auswendig.

Sogar einen Brief hatte die Schülerin ihrem Idol geschrieben. Wie TAG24 später auf Nachfrage erfuhr, löste die Familie mit dem Konzertbesuch das Geburtstagsgeschenk der Tochter ein.

Doch auch die Sängerin sorgte musikalisch gleich zweimal für ein unerwartetes "Geschenk". Neben einer Kostprobe aus ihrem neuen, noch unveröffentlichten Album, gab Louane den Song eines absoluten Weltstars zum besten und machte der Originalinterpretin damit definitiv Konkurrenz. Mit "Easy On Me" von Adele (36) wollte sie mit dem einzigen englischen Lied dem Abend die Krone aufsetzen.

In fast zwei Stunden performte sie dazu eine bunte Mischung aus emotionalen Balladen, die für einen Moment zum "gemeinsam traurig sein" aufriefen und lauten Pop-Hits, die das Publikum zum Tanzen aus ihren Sitzen riss.

Mit ihrem Konzert in der Hansestadt steht die Französin kurz vor Schluss ihrer Europa-Tournee. Eine Konzertreihe, die vor allem dadurch heraussticht, dass die Künstlerin trotz rein französische Texte durch ihre Art und ihr Auftreten auch nicht Muttersprachler abholt.

Neben ihrem Auftritt in Hamburg spielt die französische Künstlerin am heutigen Freitagabend noch ein letztes Konzert in Huxley's Neue Welt in Berlin und beendet damit ihre "Les Club des Sentiments"-Europa-Tournee in Deutschland.