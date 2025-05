Glamouröse Disco-Varieté-Show feiert Comeback: "VELVET" zurück in Hamburg

Hamburg - "VELVET" ist zurück auf der Bühne des Hansa Theaters in Hamburg . Am 7. Mai feierte das Disco-Varieté-Inferno aus Sydney (Australien) ihr Comeback.

Besonders im Rampenlicht stand auch bei der gestrigen Premiere das einstige "Weather Girl" Ingrid Arthur (57, "It's Raining Men").

Die Geschichte der Show dreht sich um einen jungen Mann, der zum ersten Mal in das glitzernde Nachtleben einer nahegelegenen Großstadt eintaucht und durch Zufall auf die Bühne des glamourösen Nachtclubs "VELVET" stolpert.

Aufgrund der hohen Nachfrage ist die Hommage an das Disco-Zeitalter der 70-er und 80-er Jahre nun zurück.

Bereits im Juli 2022 wurde die beliebte Varieté-Show erstmals vom Hamburger Publikum gefeiert . Auch 2024 gastierte "VELVET" ein weiteres Mal im Theatersaal am Steindamm.

"Weather Girl" Ingrid Arthur (57, "It's Raining Men") ist Teil der bunten Show. © VELVET/Oliver Fantitsch

Ihr Debüt feierte die Show in Deutschland zwar - damals Corona bedingt - erst 2022, 2015 hingegen wurde sie beim Adelaide Fringe Festival in Australien uraufgeführt.

Anschließend startete "VELVET" flott international durch. Neben Shows beim Brisbane Festival, im Sydney Opera House und in Perth’s Fringe World war das Varieté ebenso beim Edinburgh Fringe Festival in Schottland zu Gast, bevor es schließlich auch in Hamburg eine Heimat fand.

Ab sofort kann das Stück von Mittwoch bis Sonntag mindestens einmal täglich im Hansa Theater in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofes besucht werden. Samstags finden sogar zwei Shows statt.

Tickets gibt es ab 44,90 Euro über velvettheshow.de zu kaufen. Die Show läuft bis einschließlich 29. Juni 2025.