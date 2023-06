Hamburg Pride: Dieser Promi gewinnt "Ehren Pride Award" 2023

Hamburg – Wie jedes Jahr verleiht Hamburg Pride auch in diesem Sommer den "Ehren Pride Award" an eine Person des öffentlichen Lebens, die für die LGBTIQ*-Community eine Vorbildfunktion einnimmt. 2023 darf sich Aktivist, Influencer, Model, Entertainer und Bestsellerautor Riccardo Simonetti (30) freuen.

Influencer und Entertainer Riccardo Simonetti (30) gewinnt den diesjährigen "Ehren Pride Award" der Hamburg Pride. © Marius Becker/dpa

Wie der Verein Hamburg Pride e.V. am Montag auf Instagram mitteilte, zeichnen sie in diesem Jahr den 30-jährigen Moderator Riccardo Simonetti mit dem "Ehren Pride Award" aus.

In einem Post erklärt die Organisation wieso: "Wir finden: Als Aktivist, Influencer, Model, Entertainer und Bestsellerautor tritt Riccardo Simonetti nicht nur für queere Sichtbarkeit ein, sondern trägt auch dazu bei, Anliegen der LGBTIQ*-Community einem breiten Publikum zu vermitteln und so Vorurteile abzubauen. Mit seinem Einsatz inspiriert Riccardo Simonetti Menschen dazu, an sich selbst zu glauben und für ihre Rechte einzustehen."

Im Zuge der offiziellen CSD-Eröffnung am 29. Juli wird dem 30-Jährigen während der "Pride Night" auf dem Kampnagel der Award überreicht. Das Event beginnt um 20 Uhr.

Auch Ihr könnt bei der Veranstaltung dabei sein. Tickets für die "Pride Night" gibt es für 30 Euro auf der Homepage des Hamburger Kampnagel zu kaufen.