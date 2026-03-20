Hamburger Netzwerk vergibt neuen Award: So könnt Ihr Euch bewerben

Hamburg - Während der Corona-Pandemie schlossen sich mehr als 200 Unternehmen, Persönlichkeiten und Institutionen aus der Hansestadt zum Netzwerk "HAMBURGER ORIGINALE" zusammen - in diesem Jahr feiert die Wertegemeinschaft ihr fünfjähriges Jubiläum.

Die "HAMBURGER ORIGINALE" feiern 2026 fünfjähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass werden erstmals die "HAMBURGER ORIGINALE AWARDS" vergeben. © Frank Morlok

Unter dem Motto "GEMEINSAM, NICHT EINSAM" lädt das Netzwerk am 3. Juni zu einem großen Jubiläumsabend in die Mozartsäle Hamburg ein. Höhepunkt des Abends ist die erstmalige Verleihung des "HAMBURGER ORIGINALE AWARDS".

Mit dem Award sollen laut Veranstalter in vier Kategorien Persönlichkeiten, Projekte, Initiativen oder Unternehmen geehrt werden, die Hamburg prägen und die Werte der Stadt sichtbar machen.

Folgende Kategorien gibt es: