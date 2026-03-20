Hamburger Netzwerk vergibt neuen Award: So könnt Ihr Euch bewerben

Die "HAMBURGER ORIGINALE" feiern 2026 fünfjähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass werden am 3. Juni erstmals die "HAMBURGER ORIGINALE AWARDS" vergeben.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Während der Corona-Pandemie schlossen sich mehr als 200 Unternehmen, Persönlichkeiten und Institutionen aus der Hansestadt zum Netzwerk "HAMBURGER ORIGINALE" zusammen - in diesem Jahr feiert die Wertegemeinschaft ihr fünfjähriges Jubiläum.

Die "HAMBURGER ORIGINALE" feiern 2026 fünfjähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass werden erstmals die "HAMBURGER ORIGINALE AWARDS" vergeben.
Die "HAMBURGER ORIGINALE" feiern 2026 fünfjähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass werden erstmals die "HAMBURGER ORIGINALE AWARDS" vergeben.  © Frank Morlok

Unter dem Motto "GEMEINSAM, NICHT EINSAM" lädt das Netzwerk am 3. Juni zu einem großen Jubiläumsabend in die Mozartsäle Hamburg ein. Höhepunkt des Abends ist die erstmalige Verleihung des "HAMBURGER ORIGINALE AWARDS".

Mit dem Award sollen laut Veranstalter in vier Kategorien Persönlichkeiten, Projekte, Initiativen oder Unternehmen geehrt werden, die Hamburg prägen und die Werte der Stadt sichtbar machen.

Folgende Kategorien gibt es:

Hamburg: Kostenloser Eintritt ins Miniatur Wunderland: "Zerreißt mir jedes Jahr wieder das Herz"
Hamburg Kultur & Leute Kostenloser Eintritt ins Miniatur Wunderland: "Zerreißt mir jedes Jahr wieder das Herz"

  • Außenalster: Auszeichnung für Menschen oder Projekte, die Hamburg nach außen repräsentieren und eine besondere Strahlkraft über die Stadtgrenzen hinaus besitzen

  • Binnenalster: Für Engagement, das innerhalb der Stadt wirkt - sozial, karitativ und verbindend

  • Elbe: Lebenswerk - eine Würdigung für Persönlichkeiten, deren langfristiges Wirken Hamburg nachhaltig geprägt hat

  • Bille: Newcomer - für neue Ideen, junge Initiativen oder mutige Projekte – klein, wendig, frisch und voller Zukunft

Noch bis zum 23. März können sich Einzelpersonen, Unternehmen, Projekte, Aktionen oder Ideen selbst bewerben oder vorgeschlagen werden. Weitere Infos und das Bewerbungsformular gibt es unter: www.hamburgeroriginale.com.

Titelfoto: Frank Morlok

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