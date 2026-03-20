Hamburger Netzwerk vergibt neuen Award: So könnt Ihr Euch bewerben
Hamburg - Während der Corona-Pandemie schlossen sich mehr als 200 Unternehmen, Persönlichkeiten und Institutionen aus der Hansestadt zum Netzwerk "HAMBURGER ORIGINALE" zusammen - in diesem Jahr feiert die Wertegemeinschaft ihr fünfjähriges Jubiläum.
Unter dem Motto "GEMEINSAM, NICHT EINSAM" lädt das Netzwerk am 3. Juni zu einem großen Jubiläumsabend in die Mozartsäle Hamburg ein. Höhepunkt des Abends ist die erstmalige Verleihung des "HAMBURGER ORIGINALE AWARDS".
Mit dem Award sollen laut Veranstalter in vier Kategorien Persönlichkeiten, Projekte, Initiativen oder Unternehmen geehrt werden, die Hamburg prägen und die Werte der Stadt sichtbar machen.
Folgende Kategorien gibt es:
Außenalster: Auszeichnung für Menschen oder Projekte, die Hamburg nach außen repräsentieren und eine besondere Strahlkraft über die Stadtgrenzen hinaus besitzen
Binnenalster: Für Engagement, das innerhalb der Stadt wirkt - sozial, karitativ und verbindend
Elbe: Lebenswerk - eine Würdigung für Persönlichkeiten, deren langfristiges Wirken Hamburg nachhaltig geprägt hat
Bille: Newcomer - für neue Ideen, junge Initiativen oder mutige Projekte – klein, wendig, frisch und voller Zukunft
Noch bis zum 23. März können sich Einzelpersonen, Unternehmen, Projekte, Aktionen oder Ideen selbst bewerben oder vorgeschlagen werden. Weitere Infos und das Bewerbungsformular gibt es unter: www.hamburgeroriginale.com.
Titelfoto: Frank Morlok