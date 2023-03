Hamburger Zeise-Kino feiert großes Jubiläum mit Fatih Akin und "Soul Kitchen"

Geschäftsführer Matthias Elwardt freut sich auf das 30-jährige Jubiläum der Zeise-Kinos. © Marcus Brandt/dpa

Nun feiert das Programm-Kino sein 30-jähriges Bestehen.

Das 1993 gegründete Zeise hebt sich von vielen anderen der rund 25 Kinos in der Hansestadt vor allem dadurch ab, dass es viel Nähe zu den Filmemachern schafft.

"Im Herzen von Hamburg-Altona bieten die Zeise-Kinos seit 30 Jahren ein Programm für alle Generationen - mit einer Vielzahl an Premieren und Filmgesprächen mit hochkarätigen Filmschaffenden, den Slams in der Zeise-Late-Night und einem immer gut besuchten Kinderkino", sagte Helge Albers, Geschäftsführer der Moin Filmförderung, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.



Auf die Nähe zu den Filmemachern ist auch Geschäftsführer Matthias Elwardt stolz.

"Wir haben bei mehr als 200 Vorstellungen im Jahr Filmschaffende zu Gast und bieten die Möglichkeit an, sie kennenzulernen und mit ihnen mit ins Gespräch zu kommen. Das ist wirklich besonders", sagte er dazu.