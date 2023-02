Harry Potter verzaubert wieder das Theater: Doch dieses Mal ist alles anders!

Am Sonntag feiert diese kompakte Fassung in der Hansestadt ihre Premiere.

Die Veränderung des Stückes war unter anderem nach Besucherbefragungen geplant worden. Für viele war die lange Aufführung mit einem zu hohen logistischen Aufwand verbunden.

Mit der kompakten Inszenierung können nun doppelt so viele Leute erreicht werden. Denn das Theaterstück kann zweimal am Tag gespielt werden, 1670 Menschen passen in den an einen alten Bahnhof erinnernden Saal.

Acht Shows sind wöchentlich geplant. Bei der Premiere am Sonntag werden auch zahlreiche Prominente erwartet.