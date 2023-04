Johannes Oerding bei Heimspiel zu Tränen gerührt: "Endlich wieder normale Leute!"

Nach 17 Shows in ganz Deutschland war Johannes Oerding (41) am Samstagabend sichtlich ergriffen, endlich wieder auf heimischem Boden zu spielen.

Von Madita Eggers

Hamburg – Nach 17 Shows in ganz Deutschland war Johannes Oerding (41) am Samstagabend sichtlich ergriffen endlich wieder auf heimischem Boden zu spielen. Das große Finale seiner "Plan A"-Tour in der ausverkauften Barclays Arena bewies einmal mehr, was unter wahren Fans natürlich schon lange kein Geheimnis mehr ist: Hamburg und Oerding, das ist eine ganze besondere Beziehung!

Johannes Oerding (41) bei einem seiner früheren Konzerte in seiner Wahl-Heimat. Mittlerweile wohnt er seit 21 Jahren in Hamburg. © Christian Charisius/dpa Noch vor Showbeginn schaffte es Oerding, sein Publikum zu entertainen. Eine Kiss-Cam und ein Lip-Sync-Video von ihm und Bassist Robin Engelhardt unterhielt die bereits gut gefüllte Arena. Als der Countdown auf den Videoleinwänden dann endlich "0" zeigte und Oerdings Silhouette im Scheinwerferlicht erschien, begrüßte ihn das Publikum mit einem Jubel, dessen Lautstärke einem echten Pop-Star würdig war. Nach den ersten beiden Songs "Kaleidoskop" und "Plan A" richtete der 41-Jährige die ersten Worte des Abends an sein Publikum und bedankte sich zunächst für "endlich wieder normale Leute". Hamburg Kultur & Leute "Hamilton" nach nur einem Jahr abgesetzt! Das sagt Rapper und Darsteller Redchild zum Aus Fans, die ihn schon seit vielen Jahren begleiten und sichtlich älter geworden sind, wie er neckisch feststellte. "Ich bin aber auch älter geworden", so Oerding, der als Beweis den Kameramann aufforderte, ganz nah an sein Gesicht zu zoomen. Mutmaßlich ältere Erscheinungsbilder auf beiden Seiten hielten jedoch niemanden davon ab, sich mit vollem Körpereinsatz der Musik hinzugeben.

Johannes Oerding bot "eine Set-Liste, wie das Leben selbst"

Sein Album "Plan A" erschien Ende 2022. Es ist bereits das siebte Studioalbum des Wahl-Hamburgers. © ---/Sony Music/dpa Oerding bot eine ganze Palette an Gefühlen - oder wie er es nannte: "Eine Set-Liste, wie das Leben selbst. Mal glücklich, mal melancholisch und mal sehr traurig." Seine ersten Tränen des Abends waren allerdings von schöner Natur: Der Künstler war schlicht von der Masse an Fans und der ihm entgegengebrachten Liebe geflasht. "Hamburg, ich liebe Euch", rief er in die Menge, die mit tosendem Applaus antwortete.

Als traurigsten Song, den er je geschrieben habe, kündigte Oerding "Traurig aber wahr" an. Allerdings erschien dieser am Samstag in zahlreichen neuen Gewändern. Hamburg Kultur & Leute "Viva Frida Kahlo" in Hamburg: So ist die immersive Erfahrung Aus Angst, die Presse könnte ihm vorwerfen, er würde sich nicht weiterentwickeln, performte er das Lied per Zuruf aus dem Publikum mal im Stil von Apache 207 (25), H.P. Baxxter (59) und der Band "Rage Against the Machine". Letzteres als eine Hommage an seine Jugendzeit als Garagenmusiker in seinem Heimatdorf am Niederrhein. Nach der schweißtreibenden - aber sehr beeindruckenden – Performance sah er jedoch ein, sich lieber wieder der "Erwachsenenmusik" zu widmen. Nur um kurz darauf das Gespräch mit der neunjährigen Matilda zu suchen, um sie vor den Gefahren von Klassenfahrten ab der 7. Klasse und dem Mischen verschiedener Alkoholsorten zu warnen. Ein Vorhaben, welches eher ein schockiertes als ein erhellendes Gesicht erntete und vielleicht auch erklärt, warum der Sänger – wie er selbst zugab – bei seinen vier Geschwistern als Onkel jetzt nicht allzu beliebt ist.

