Junge Tischlerin ging in der Ausbildung durch die Hölle: Jetzt hat sie ein Traumhaus in Griechenland

Isabelle hat sich für eine Ausbildung zur Tischlerin entschieden. Zehn Jahre später hat sie sich den Traum von einem Haus auf einer griechischen Insel erfüllt.

Von Tobias Bruns

Hamburg - Isabelle (29) hat sich nach dem Abitur für eine Ausbildung zur Tischlerin entschieden. Zehn Jahre später hat sie sich den Traum von einem Haus auf einer griechischen Insel erfüllt.

Isabelle (29) entschied sich für eine Ausbildung in einer Tischlerei. Ihre männlichen Kollegen machten ihr das Leben schwer. © Instagram/die.tischlerin Die Tischlerin und Influencerin wusste schon immer, dass sie sich im Leben Dinge ermöglichen will. "Wenn die Gesellschaft schon von mir erwartet, dass ich drei oder vier Jahre opfere, um eine Ausbildung oder ein Studium zu machen, dann sollte es auch etwas Sinnvolles sein", erzählt Isabelle im Gespräch mit TAG24. Es sollte etwas sein, was Spaß macht und womit sie sich für den Rest ihres Lebens einen Vorteil verschafft. "Da habe ich einfach das Handwerk gesehen", so die 29-Jährige. Also ging sie in die Lehre - und durch die Hölle. Sie hatte großes Pech bei der Auswahl ihrer Betriebe. In Hamburg sei das Unternehmen "sehr patriarchalisch und hierarchisch" gewesen. Die Männer machten ihr das Leben schwer. Hamburg Kultur & Leute Seltene Einblicke in "Der Teufel trägt Prada": Der harte Teil des Musicalgeschäfts "Der Azubi war nichts wert. Die waren stolz darauf, dass fast all ihre Azubis die Ausbildung dort abgebrochen haben. Das war eigentlich rückblickend so eine Red Flag" erinnert sich die Hamburgerin. Es sei ein toxisches Verhältnis entstanden, auch weil sie als Frau das Gefühl hatte, sich unbedingt beweisen zu müssen. "Mein Ausbilder hat mich super viel gegen den Chef ausgespielt und Sachen wie 'Irgendwann versohle ich dir noch mal richtig den Arsch' zu mir gesagt", erzählt sie. Also wechselte sie Stadt und Ausbilder - und gerät vom Regen in die Traufe. "Dann bin ich nach Berlin und da war es auch super krass. Da war es dann eher sexistisch. Es wurden ziemlich schlimme Sachen gesagt", so die Handwerkerin.

Isabelle will andere Frauen für das Handwerk begeistern

Gemeinsam mit ihrem heutigen Ehemann träumte Isabelle (29) von einem Haus in Griechenland. © Instagram/die.tischlerin Trotzdem habe sie den Weg nie bereut und möchte nun Frauen motivieren, es ihr gleichzutun. "Ich habe mittlerweile so viele Betriebe kennengelernt, die einfach so dankbar sind für ein gemischtes Team, die das ganz toll finden", sagt sie. Diese Botschaft, dass Frauen im Handwerk nicht als etwas Besonderes betrachtet werden sollten, sondern als "selbstverständliche Arbeitskraft, die gute Arbeit leisten kann", möchte sie über ihren Instagram-Kanal in die Welt tragen. Dort zeigt sie auch, was sie sich durch ihr Durchhaltevermögen während der Ausbildung inzwischen ermöglichen konnte: ein Traumhaus auf einer griechischen Insel. Doch der Weg dahin - das kennt die 29-Jährige ja inzwischen - war steinig. Hamburg Kultur & Leute Kostenloser Eintritt ins Miniatur Wunderland: "Zerreißt mir jedes Jahr wieder das Herz" 2021 lernte sie ihren heutigen Ehemann kennen, nur zwei Monate später ging's in den gemeinsamen Urlaub. Auf die griechische Insel, die er schon seit frühester Kindheit bereist. Auf dieser Reise zeigte er ihr sein Traumhaus. "Und er hat mich gefragt, ob ich nicht mit ihm zusammen ein Haus in Griechenland umbauen will. Ich war verrückt genug, ja zu sagen", so die Tischlerin.

Das Paar kaufte eine Ruine und legte selbst Hand an

Für 60.000 Euro kaufte das Paar eine Ruine und fing wieder mit dem Sparen an. © Instagram/die.tischlerin Im November 2022 schlugen sie zu und kauften für rund 60.000 Euro ein Haus. "Dann war die Kohle erst mal weg", erinnert sich die Handwerkerin, die nach ihrer Ausbildung als selbstständige Subunternehmerin in einer Tischlerei arbeitete. Das Problem: "Das war eine Ruine, aber wir waren so ein bisschen betriebsblind. Wir haben uns super viele Häuser angeguckt, die wirklich in einem noch viel schlimmeren Zustand waren", sagt sie. Mitte 2024 ging dann parallel zum Job die Restaurierung los. Während ihr handwerklich eher unbegabter Mann sich um das Antreiben der beauftragten Handwerker kümmerte, legte die Tischlerin selbst Hand an. "Ich habe zum Beispiel den Steinboden verlegt, die ganzen Fenster und Türen eingebaut, die Möbel und ein Carport gebaut, die Elektrik habe ich gemacht und die Decken abgehangen", zählt die Handwerkerin auf. Gestrichen haben sie das Haus dann gemeinsam. Insgesamt gingen, zusätzlich zum Kaufpreis, 40.000 Euro drauf. "Man profitiert natürlich davon, wenn man eine Ausbildung im Handwerk gemacht hat. Wenn ich jetzt alles an Fremdunternehmer hätte geben müssen, dann wäre das auch nicht bezahlbar gewesen", so die Influencerin, die bald auch eigene Möbel designen und herstellen möchte.

Teile der Arbeiten übernahmen Betriebe, das meiste blieb aber an Isabelle (29) hängen. © Instagram/die.tischlerin

Das Haus soll als Ferienunterkunft genutzt und vermietet werden