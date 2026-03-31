Seltene Einblicke in "Der Teufel trägt Prada": Der harte Teil des Musicalgeschäfts

Hamburg – Sehr selten dürfen Besucher einer Audition von Stage Entertainment beiwohnen. Doch bei einem Ensemble-Casting für das neue Musical "Der Teufel trägt Prada" hat die Produktion eine Ausnahme gemacht. TAG24 durfte einen Blick hinter die Kulissen werfen und erfuhr aus erster Hand, welche Kriterien die Bewerberinnen und Bewerber für eine heiß begehrte Rolle in dem Stück erfüllen müssen.

Rund 80 Bewerberinnen und Bewerber zeigten ihr Können bei der Audition für das Musical "Der Teufel trägt Prada" in Hamburg. © Alice Nägle/TAG24

10.15 Uhr an einem gewöhnlichen Dienstag. In den Fluren der Castingräume von Stage Entertainment in der Hamburger Speicherstadt machen sich die Teilnehmenden schon warm für anstehende Tanzaudition.

Alle der etwa 80 geladenen Bewerberinnen und Bewerber sind Profis. Das ist schnell klar. Es dauert schließlich nur wenige Minuten, da hat die gesamte Gruppe die von Associate Choreographer Darren Carnall präsentierte Bewegungsabfolge bereits im Blut.

Die Teilnehmenden kommen aus aller Welt angereist. Manche unter ihnen standen bereits für andere Stage-Produktionen wie "Tarzan" oder "Die Eiskönigin" im Scheinwerferlicht.

Wie soll man da aussortieren und sich für nur wenige entscheiden, die ab Dezember dieses Jahres auf der Bühne im Stage Theater Neue Flora stehen dürfen?

"Das ist der harte Teil an unserem Geschäft", gibt Casting Director Ralf Schaedler – der aktuell für sieben Produktionen Künstlerinnen und Künstler castet und auch bei der Zusammenstellung des "Der Teufel trägt Prada"-Ensembles den Hut aufhat – gegenüber TAG24 zu. "Die, die am passendsten für die Positionen sind, die wir vergeben können, laden wir in drei Wochen noch mal nach Hamburg ein."

Schaedler hat mit seinem Team insgesamt nur 17 Plätze zu vergeben. Dabei muss sich der Kreative aber nicht nur anhand der Auswahl in Hamburg entscheiden. Neben in Summe rund 250 Künstlerinnen und Künstlerin in der Hansestadt schaut sich der Casting Director 800 weitere Tänzerinnen und Tänzer sowie Models in Mailand und Rom an, wie er im Gespräch erklärt.