Seltene Einblicke in "Der Teufel trägt Prada": Der harte Teil des Musicalgeschäfts
Hamburg – Sehr selten dürfen Besucher einer Audition von Stage Entertainment beiwohnen. Doch bei einem Ensemble-Casting für das neue Musical "Der Teufel trägt Prada" hat die Produktion eine Ausnahme gemacht. TAG24 durfte einen Blick hinter die Kulissen werfen und erfuhr aus erster Hand, welche Kriterien die Bewerberinnen und Bewerber für eine heiß begehrte Rolle in dem Stück erfüllen müssen.
10.15 Uhr an einem gewöhnlichen Dienstag. In den Fluren der Castingräume von Stage Entertainment in der Hamburger Speicherstadt machen sich die Teilnehmenden schon warm für anstehende Tanzaudition.
Alle der etwa 80 geladenen Bewerberinnen und Bewerber sind Profis. Das ist schnell klar. Es dauert schließlich nur wenige Minuten, da hat die gesamte Gruppe die von Associate Choreographer Darren Carnall präsentierte Bewegungsabfolge bereits im Blut.
Die Teilnehmenden kommen aus aller Welt angereist. Manche unter ihnen standen bereits für andere Stage-Produktionen wie "Tarzan" oder "Die Eiskönigin" im Scheinwerferlicht.
Wie soll man da aussortieren und sich für nur wenige entscheiden, die ab Dezember dieses Jahres auf der Bühne im Stage Theater Neue Flora stehen dürfen?
"Das ist der harte Teil an unserem Geschäft", gibt Casting Director Ralf Schaedler – der aktuell für sieben Produktionen Künstlerinnen und Künstler castet und auch bei der Zusammenstellung des "Der Teufel trägt Prada"-Ensembles den Hut aufhat – gegenüber TAG24 zu. "Die, die am passendsten für die Positionen sind, die wir vergeben können, laden wir in drei Wochen noch mal nach Hamburg ein."
Schaedler hat mit seinem Team insgesamt nur 17 Plätze zu vergeben. Dabei muss sich der Kreative aber nicht nur anhand der Auswahl in Hamburg entscheiden. Neben in Summe rund 250 Künstlerinnen und Künstlerin in der Hansestadt schaut sich der Casting Director 800 weitere Tänzerinnen und Tänzer sowie Models in Mailand und Rom an, wie er im Gespräch erklärt.
Bewerber müssen "Modewelt in New York Anfang der 2000er repräsentieren"
Bei der Entscheidung stelle sich dann nicht die Frage: Wer ist die oder der Beste?
"Unser Business ist sehr subjektiv", so Schaedler weiter. "Wenn man mit zehn verschiedenen Choreografen spricht, würden die bestimmt zehn verschiedene TänzerInnen benennen, wer ihre LieblingstänzerIn ist."
Doch wer ist in seinen Augen dann passend für eine Rolle in "Der Teufel trägt Prada"?
"Wir brauchen unterschiedliche Damen und Herren, die kredibel Anfang der 2000er die Modewelt in New York repräsentieren können", erklärt der Casting Director.
Und weiter: "Grundsätzlich kommt es immer darauf an, dass darstellende KünstlerInnen eine Atmosphäre kreieren können, dass wir als ZuschauerInnen immer sofort wissen, wo wir sind, wann wir sind und worum es geht. Das heißt, alle KünstlerInnen müssen uns [...] das Gefühl geben, dass wir bei 'Runway', dem Modemagazin, sind."
Erst im Sommer können die Casting-Verantwortlichen eine finale Entscheidung darüber treffen, wer am besten in die glamouröse Fashion-Welt der Protagonistinnen Miranda Priestly und Andy Sachs passen und somit wenige Zu- und eine Menge Absagen verteilen.
Über das Musical "Der Teufel trägt Prada"
Das gleichnamige Musical zum Kultfilm aus dem Jahr 2006 kommt ab Dezember 2026 erstmals nach Deutschland.
Im Mittelpunkt steht Andy Sachs. Die junge Journalistin hat einen Job beim renommierten Modemagazin 'Runway' ergattert und soll für die meistgefürchtete Ikone der Modewelt arbeiten: Chefredakteurin Miranda Priestly. Um den Anforderungen dieser gerecht zu werden, opfert Andy immer mehr ihres Privatlebens.
Derzeit feiert die englischsprachige Version Erfolge am Dominion Theatre (West End, London). Die Musik des Stücks schrieb kein Geringerer als Weltstar Elton John (79).
Titelfoto: Alice Nägle/TAG24