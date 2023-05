Kult-Bodyguard Eddy Kante über den Energie-Wahnsinn: "Das ist zehnmal wichtiger als die Elektro-Scheiße"

Hamburg - Am Wochenende locken die Hamburger " Harley Days " wieder Tausende von Motorradbegeisterten auf das Gelände des Großmarktes. Unter ihnen auch Stammgast und Kult-Hamburger Eddy Kante (63). Am Rande der Pressekonferenz sprach der Ex-Bodyguard von Udo Lindenberg (77) mit TAG24 über die Schattenseiten seiner Leidenschaft.

Für Eddy Kante ein No-Drive. "Ich habe jetzt erst erfahren, dass du beim Elektro-Auto die Batterie selber entsorgen musst und das ist Minimum nochmal so teuer, wie das Auto gekostet hat. Nur erzählt dir das keiner", empörte sich der Wahl- Hamburger .

Seit seinen Teenager-Jahren fährt der heute 63-Jährige Motorrad: "Das bin einfach ich. So wie andere zum Yoga gehen, habe ich mich schon früher auf mein Mofa gesetzt. Und heute ist es eben die Harley."

Über 30 Jahre lang war Eddy Kante (63) Kult-Leibwächter von Udo Lindenberg (77). Über das zerrüttete Verhältnis der beiden will Kante heute nicht mehr reden, die Presse hätte zu viel falsch dargestellt. Kontakt haben sie aber keinen. © Axel Heimken/dpa

"Ich habe Automechaniker gelernt und was meinst du, was die Hölle los war, wenn ich eine kleine Autobatterie von früher mal in der Ecke stehen gelassen habe. Da hat der Meister mich rund gemacht. Und jetzt haben wir 700 Kilo Batterien und wissen bis heute nicht, wie die gelöscht werden."

Kante vergleicht das Szenario mit der Entsorgung des Atommülls: "Das ist doch nicht besser für die Umwelt, wenn wir nicht wissen, wohin damit."

"Ich bin 63 und bei dem Energiewahnsinn gerne dabei. Aber dann sollen wir doch bitte - und das meine ich jetzt todernst - anfangen, die Meere von dem Scheiß Plastik zu befreien. Das ist zehnmal wichtiger als die Elektro-Scheiße."



Und genau deswegen denkt er auch gar nicht daran, seine Leidenschaft aufzugeben. Eine Leidenschaft, die nur von außen zu seinem "harten" Rocker-Image passt.

Auf die Frage, welches seine Lieblingsstrecke rund um Hamburg ist, gesteht Eddy Kante: "Das kann ich nicht erzählen, nachher denken die Leute noch, ich bin romantisch und dann mache ich meinen eigenen Ruf kaputt."