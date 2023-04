"Unternehmer, Stifter, Bürger": Michael Otto wird heute 80 Jahre alt

Hamburg - Was heute als selbstverständlich gilt, gehört für den Versandriesen Otto schon seit Jahrzehnten zu den Unternehmenszielen: Nicht nur auf Gewinn, sondern auf den Schutz der Umwelt kommt es an - ein Verdienst des langjährigen Chefs Michael Otto (80).

Als in den 1990er Jahren das Internet für alle geöffnet wurde, "waren wir bereits im Thema und starteten sehr früh die ersten Internetprojekte und etablierten 1995 als einer der ersten Versandhändler einen Onlineshop, obwohl damals in Deutschland nur 250.000 Menschen Zugang zum Internet hatten", berichtet er.

"Es gibt im Norden Deutschlands keine andere große Unternehmerpersönlichkeit wie Sie, die sich so früh und auch so konsequent für das Thema Nachhaltigkeit interessierte", sagte der damalige IfW-Präsident Gabriel Felbermayr (46) in seiner Laudatio. Von Unternehmerkollegen "auch schon einmal als Ökospinner tituliert", habe es Otto gleichwohl geschafft, aus seinem Unternehmen den weltweit fünftgrößten Internethändler zu machen.

Einst schon mal als "Ökospinner" bezeichnet, gilt der Hamburger Unternehmer Michael Otto längst als einflussreicher Vordenker in Sachen Klima- und Umweltschutz in der Wirtschaft. 1986, als das Thema unter Firmenlenkern noch eher exotisch war, erklärte Otto als damaliger Chef des gleichnamigen Versandhändlers die Umwelt zum offiziellen Unternehmensziel - mit zunehmend ehrgeizigen Zielmarken in Sachen CO2-Neutralität.

Michael Ottos Engagement hat Otto in Medien Etiketten wie "Werte-Unternehmer" und "grüner Kapitalist" eingebracht. © Christian Charisius/dpa

Aus der Chefetage des Otto-Konzerns hat sich Otto zwar schon 2007 verabschiedet, 26 Jahre nachdem er den Vorstandsvorsitz vom Unternehmensgründer, seinem Vater Werner Otto (†102) übernommen hatte. Seitdem lenken mit Hans-Otto Schrader (66) und Alexander Birken (Jahrgang 1964, seit 2017) familienfremde Manager die Otto-Geschicke.

Doch als Aufsichtsratsvorsitzender hält Michael Otto dennoch weiter wichtige Fäden in der Hand. Seine Mehrheitsbeteiligung an Otto hatte er 2014 in eine gemeinnützige Stiftung eingebracht. "Mir war dabei wichtig, dass die Familie immer das Sagen hat und der Hauptsitz unseres Unternehmens in Hamburg bleibt und beispielsweise nicht in irgendeine Steueroase verlagert werden kann", so Otto.

Mit Blick auf die Übergabe an seinen Sohn Benjamin (47) sagte Vater Michael dem "Spiegel" kurz vor seinem Geburtstag: "Das wird in den kommenden Jahren ein fließender Übergang." Er sei da mit seinem Sohn in bester Abstimmung. "Wir wollen das pragmatisch handhaben. Es muss für uns beide, aber vor allem für meinen Sohn passen."

Michael Otto ist immer noch sehr präsent, wenn es in öffentlichen Debatten um drängende Fragen der Zeit geht - wie eben den drohenden Klimakollaps. Wenige Tage vor dem Geburtstag erschienenen Sammelband "Das Michael Otto Prinzip" beschreibt er, wie ihn 1972 Dennis Meadows' Bericht an den Club of Rome über die "Grenzen des Wachstums" beeindruckt habe.

"Dieser Bericht rüttelte eine ganze Generation auf - mich eingeschlossen", schreibt Otto. Der Unternehmer gründete beispielsweise bereits 1993 seine eigene Umweltstiftung mit dem Ziel, den Schutz und Erhalt der Lebensgrundlage Wasser zu unterstützen.