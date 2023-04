Mit diesem Musikvideo bringt Influencerin Karina Spiess ihre Follower zum Weinen

Hamburg – Die Influencerin Karina Spiess (25), besser bekannt als kikidoyouloveme , hat sich am Freitagmorgen ganz schön verheult in ihrer Instagram-Story gezeigt. Grund dafür war das neue Musikvideo des schottischen Sängers Lewis Capaldi (26) - und das hat nicht nur die Hamburgerin zum Weinen gebracht.

Das neue Video von Lewis Capaldi (26, l.) hat die Influencerin Karina Spiess (25, hier mit Hund "Peppa") zum Weinen gebracht. Ihren Followern ging es ähnlich. © Rolf Vennenbernd/dpa, Screenshot Instagram/kikidoyouloveme

Die "Kackfluencerin", wie sich die 25-Jährige selbst bezeichnet, hat am Freitagmorgen auf Instagram ganz schön viele Tränen vergossen - und zwar weil sie das Musikvideo des 26-jährigen Sängers Lewis Capaldi zum Song "Wish you the best" gesehen hatte, das am 13. April um Mitternacht erschienen war.

Die Influencerin, deren Buch "Scheiß-Angst" im Juni dieses Jahres erscheinen wird, zeigte sich bei ihrer Heul-Attacke ganz privat aus dem Bett.

Noch vor dem Aufstehen habe sie sich das Video angesehen und komme nun aus dieser Stimmung nicht mehr raus.

Ihren Follower riet sie: "Guckt euch das Video bloß nicht unterwegs an oder wenn ihr euch gerade frisch geschminkt habt!" Doch nur kurz darauf war es um die meisten ihrer Abonnenten geschehen.

Mehrere Story-Sequenzen unterschiedlicher Accounts wurden von der gebürtigen Hamburgerin geteilt. Zu sehen ist dort immer das gleiche: Weinende Menschen, die genauso sehr gerührt sind vom Musikvideo des emotionalen Titels wie sie.