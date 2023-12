Hotelbau statt Partys: Demo mit Stargästen soll Hamburger Kult-Club retten

Anstelle des Hamburger Kultclubs "Molotow" soll ein "Lindner Hotel" an die angesagte Adresse am Nobistor ziehen. Doch die Besitzer wollen kämpfen.

Von Madita Eggers

Hamburg - Schon wieder soll der Hamburger Musikclub "Molotow" abgerissen werden: Kurz vor Weihnachten erhielt Betreiber Andi Schmidt das Kündigungsschreiben des Vermieters René Marn. Anstelle des Kultclubs soll ein "Lindner Hotel" an die angesagte Adresse am Nobistor ziehen. Doch die Besitzer wollen kämpfen, wie sie am ersten Weihnachtsfeiertag auf Instagram mitteilten.

Werden bald keine Schlangen an Besuchern sich vor dem "Molotow" tummeln? © Gregor Fischer/dpa "Molotow must und will stay [dt.: "Das Molotow muss und wird bleiben]!" ist in Großbuchstaben in einem Instagram-Post vom gestrigen Montag zu lesen. Deutlich zuversichtlichere Worte als noch vor vier Tagen, als die Besitzer ebenfalls auf mehreren Social-Media-Plattformen ihrem nachvollziehbaren Frust über die Entscheidung des Vermieters Luft machten. "Irgendwann reicht es", hatte Schmidt geschrieben und spielte damit auf die turbulente Vergangenheit des Clubs an. Die seit 1990 bestehende Hamburger Institution musste bereits 2014 aus den sogenannten Esso-Häusern und aus dem ehemaligen "Exil" an der Holstenstraße ziehen, weil die Gebäude ebenfalls abgerissen worden sind.

"Molotow"-Betreiber: "Unserer Existenz wird bedroht!"