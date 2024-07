"Mr. Kris" in einer Doppelrolle: Vormittags Lehrer, abends Musical-Star

Hamburg - Passend zu seiner aktuellen Rolle als Heldentrainer Phil im Musical " Hercules " steht Kristofer Weinstein-Storey (47) nicht nur fast jeden Abend auf der Bühne des "Stage Theater Neue Flora", sondern unterrichtet auch als Lehrer für Englisch, PGW und (natürlich) Theater an der Stadtteilschule Altona. TAG24 durfte ihn und zehn seiner Zwölftklässler einen Nachmittag lang begleiten und Einblicke in einen eher ungewöhnlichen Arbeitsalltag gewinnen.

Kristofer Weinstein-Storey (47, M.) beginnt jede Theaterstunde mit einem Warm-up. © Tag24/Madita Eggers

Vor allem in einen sehr vollgepackten Terminkalender: "Klar habe ich viel zu tun, aber glücklicherweise habe ich in meiner Schul- und Theaterleitung zwei Leute, die sehr entgegenkommend sind und ich so meine Arbeitszeit flexibel gestalten kann", so "Mr. Kris" im Interview mit TAG24.

Neben seiner Arbeit als Musical-Darsteller und Choreograf hatte sich der gebürtige US-Amerikaner 2013 dafür entschieden, noch einmal zu studieren.

"Damals habe ich darüber nachgedacht, was ich noch machen kann, denn auch wenn ich durchgehend im Theater gearbeitet habe, habe ich schon realisiert, dass man sich jedes Jahr von Vertrag zu Vertrag neu bewerben muss und der Job keine sichere Bank ist."

Dafür aber seine Leidenschaft und genau diese will "Mr. Kris" mit seinem 2021 an der Universität Hamburg erworbenen Master of Education nicht nur an das Theater-Publikum, sondern auch an seine Schüler weitergeben: "Sie ist das A und O, egal, welches Fach du unterrichtest, ohne kannst du sehr schlecht etwas vermitteln!"

Und seine Mühen scheinen anzukommen: Im TAG24-Gespräch lobten die Schüler vor allem sein Engagement und seine stetig gute Laune. Aber auch die Möglichkeiten, die er ihnen bietet: "Wir gehen oft ins Theater und wir lernen etwas über Theaterformen, von denen ich noch nie gehört habe", zeigte sich Finn Mika Hasubski (18) begeistert.