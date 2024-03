Weltpremiere in Hamburg! Sie stahlen selbst den Promis die Show

Weltpremiere in Hamburg! Am Sonntagabend erweckte Disney die Geschichte des Halbgottes Hercules in einer noch nie gezeigten Fassung zum Leben.

Von Franziska Rentzsch, Madita Eggers

Hamburg - Weltpremiere in Hamburg! Am Sonntagabend erweckte Disney die Geschichte des Halbgottes Hercules in einer noch nie gezeigten Fassung zum Leben.

Jenny Elvers wünschte sich ihren eigenen Hercules

Jenny Elvers (51) wurde von ihrem Podcast-Partner Martin Tietjen (38) begleitet. Die Schauspielerin zeigte sich gegenüber TAG24 begeistert und empfahl das Stück direkt weiter, die Filmvorlage sei damals allerdings tatsächlich an ihr vorbeigegangen. Obwohl: "Ich hätte mir natürlich auch einen Hercules gewünscht, der bei mir vorbeikommt", scherzte die Schauspielerin. "Aber nein, ich bin selber eine starke Frau!" © Jonas Walzberg/dpa

Anna Hofbauer: "Mit dem Lied 'Zero to Hero' wurde meine Musical-Laufbahn geebnet!"

Ex-Bachelorette Anna Hofbauer (35) und "Notruf Hafenkante"-Star Marc Barthel (34) war die Vorfreude auf die Show anzusehen. © TAG24/Franziska Rentzsch Anna Hofbauer (35) und Marc Barthel (34) waren schon vor der Show begeistert. Heldengeschichten sind bei dem Paar generell hoch im Kurs: "Ich finde, man kann daraus immer viel für seinen eigenen Alltag mitnehmen", sagte Anna zu TAG24. "Hercules" habe aber nochmal einen besonderen Platz in ihrem Leben und in ihrer Karriere. "Mit dem Lied 'Zero to Hero' wurde meine Musical-Laufbahn geebnet. Dazu bin ich schon in meinem Kinderzimmer voll abgegangen, habe es gesungen und dazu getanzt, ohne überhaupt zu wissen, was es bedeutet", so die Musical-Darstellerin. Und auch Marc hat eine emotionale Verbindung zu dem Disney-Klassiker: "Das war mein erster Kinofilm und das vergisst man natürlich nicht. Ich bin immer Fan geblieben!" Hamburg Kultur & Leute Gar nicht so unvollendet wie gedacht: Herrndorfs "Bilder deiner großen Liebe" in Hamburg Für die Premiere hat sich der "Notruf Hafenkante"-Star sogar richtig vorbereitet: "Ich habe zuletzt immer nach den Dreharbeiten auf dem Weg nach Hause die Songs gehört und habe jetzt schon Gänsehaut."

Ex-"Hot Banditoz"-Star Fernanda Brandao zeigte stolz ihre Baby-Kugel

Fernanda Brandao (40) und ihre Cousine Beatriz (15) sind große Musical-Fans: "Wir sind eine sehr musikalische Familie. Bei uns stehen alle auf der Bühne und singen und tanzen und performen." © TAG24/Franziska Rentzsch Fernanda Brandao (40, "Hot Banditoz"), die gerade im vierten Monat schwanger ist, kam in Begleitung ihrer Cousine Beatriz (15), die später mal selbst auf einer Musical-Bühne stehen will. Beide sind große Disney-Fans. "Die Klassiker gehören einfach zur Kindheit dazu. Und ich bin ein großer Fan davon, wie Stage diese Themen inszeniert." Mit dem Helden "Hercules" verbinde Fernanda die Botschaft, dass man nicht aufhören solle, für seine Träume zu kämpfen. "Ich glaube wir kommen niemals an, also nicht so richtig und das ist der Sinn der Lebensreise – also zumindest für mich. Ich glaube, es gibt kein Ziel, es gibt nur Etappen, die wir durchlaufen."

Zu den Star-Gästen gehörte auch Amira Pocher (31), diese zeigte sich gegenüber TAG24 ganz überrascht von dem Humor im Musical: "Ich wusste gar nicht, dass es so lustig und unterhaltsam ist. So viel Humor und Witz finde ich ja total toll!" © Jonas Walzberg/dpa

Gelöste Stimmung beim Schlussapplaus: Die Darstellerinnen Chasity Crisp und UZOH als die Musen Thalia und Clio sowie Kristofer Weinstein-Storey als Götter-Trainer Phil (v.l.). © Madita Eggers/TAG24

Musical-Fassung von "Hercules" überzeugt – dank Musen-Power!