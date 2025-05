Nachwuchstalente aufgepasst: Wer will neuer Musical-Star in Hamburg werden?

"Jedes Kind ist bei uns willkommen – egal ob mit Bühnenerfahrung oder einfach nur mit ganz viel Begeisterung", erklärt Jana Nagy, Leiterin für Kinderdarstellende bei MJ in einer Pressemitteilung. Was zählt, sei vor allem die Persönlichkeit.

In "Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN" im Stage Theater im Hafen und "MJ - Das Michael Jackson Musical" im Stage Theater an der Elbe können junge Nachwuchstalente schon bald groß rauskommen.

Denn am 10. Mai heißt es: Bühne frei für den großen Kindercasting-Tag von Stage Entertainment in der Kehrwieder in Hamburg!

Sie haben es schon geschafft: Die Löwenkinder Amaro (9) und Madison (8) stehen schon seit April als Simba und Nala auf der Bühne. © Tag24/Madita Eggers

Ist das Casting erst einmal erfolgreich absolviert, steht im Fall von "Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN" die "Löwenschule" an - eine Ausbildung mit erfahrenen Coaches zur Vorbereitung auf die großen Bühnenauftritte.



Allein bei dieser Produktion gibt es für jede Rolle etwa zehn bis zwölf Kinder, die das ganze Jahr über in der Show spielen und regelmäßig eingesetzt werden.

An erster Stelle steht jedoch immer der Spaß. Wer sich nun angesprochen fühlt oder Talente in seinem Umfeld kennt, kann sich kostenfrei für das bevorstehende Casting anmelden - einfach per E-Mail, Instagram, WhatsApp oder TikTok an:

Mail: kinder.casting@stage-entertainment.de

WhatsApp: 0163 / 5752655

TikTok: @youngtalents.stage

Doch aufgepasst: Interessenten können sich nur für eines der beiden Musicals bewerben. Im Rahmen der Anmeldung teilt Ihr mit, für welche Show Interesse besteht.