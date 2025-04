"Port des Lumières" öffnet: "Kunst mit völlig neuen Augen sehen"

Hamburg - Am Dienstag, 8. April, ist es endlich so weit: Dann wird mit dem neuen Westfield-Überseequartier auch der "Port des Lumières" eröffnet - Hamburgs erstes dauerhaftes Ausstellungszentrum für immersive Kunst.

"Port des Lumières" in Hamburg: Den Auftakt macht am 8. April die Hauptausstellung "Gold und Farbe" mit Werken von Gustav Klimt. © TAG24/Franziska Rentzsch

Knapp ein Jahr später als ursprünglich geplant begrüßte Geschäftsführer Jan-Peter Becker am Donnerstag die ersten Besucher in den Räumen des "Port des Lumières" ("Hafen der Lichter") für eine Preview. Der Eingang am "Platz am 10. Längengrad" ist derzeit zwar noch von Bauzäunen umgeben - doch man erkennt: Die Arbeiten rund um das Areal sind endlich in den letzten Zügen.

Die Ausstellungsfläche im Inneren ist dagegen längst fertig und bereit, erkundet zu werden: "Nach den baulichen Verzögerungen und intensiven Monaten der Vorbereitung ist die Eröffnung für unser gesamtes Team ein sehr bewegender Moment", so Jan-Peter Becker. Sein Versprechen an die Besucher: "Hier werden Sie Kunst mit völlig neuen Augen sehen."

Mit der immersiven Ausstellung wolle man nicht nur Kunstinteressierten einen immersiven Zugang zu bereits bekannten Werken ermöglichen, sondern auch Menschen ansprechen, die bislang nur wenig Berührungspunkte mit Kunstausstellungen oder Museen hatten.

Die Gäste können sich auf 1700 Quadratmetern Fläche und auf zwei Ebenen frei bewegen, während die Wände und Fußböden zur Projektionsfläche für Kunst werden.