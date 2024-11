22.11.2024 18:14 Riesige Schlange vor Apotheke: Das ist der außergewöhnliche Grund

Am Freitag bildete sich in einer Apotheke in der Europa Passage eine lange Schlange. TAG24 hat sich das vor Ort angesehen.

Von Alice Nägle

Hamburg - Am Freitag tummelten sich mehrere hundert Menschen vor einer Apotheke in der Europa Passage in der Hamburger Innenstadt. Der Grund: ein Treffen mit "Haarfluencer" Dejan Garz (30). Trotz einer langen Schlange nahm sich Dejan Garz (30) für jeden einzelnen Fan ausreichend Zeit. © Alice Nägle/TAG24 Eigentlich stand das "Meet & Greet" mit Dejan Garz ganz im Sinne seiner persönlichen Hautpflege-Favoriten. Die Fans, die teilweise bereits eine Stunde vor Beginn des Treffens vor der Filiale warteten, wollten zumindest meistens alles rund um das Thema Haare wissen. Das schien dem Wahl-Hamburger aber nichts auszumachen. Freudig nahm er sich für jede einzelne Followerin Zeit, um ihre Haare zu analysieren und den ein oder anderen Tipp parat zu haben. Hamburg Kultur & Leute Rolf Zuckowski und weitere Promis starten mit Kindern in die Vorweihnachtszeit Ein Treffen wie dieses ist für den Influencer, der erst seit wenigen Tagen eine Million Follower auf Instagram geknackt hat, etwas absolut besonderes, wie er gegenüber TAG24 zugab. "Die Fans live zu treffen ist, glaube ich, für jeden Creator etwas Besonderes", erklärte er im Gespräch mit unserer Reporterin und ergänzte "Bei solchen Events bekommt meine Community einfach ein Gesicht und das mag ich sehr gerne!" Kindergarten wegen Treffen mit Dejan Garz extra geschlossen Im Interview mit unserer Reporterin erzählte Dejan Garz (30), wieso das Treffen mit seinen Fans etwas Besonderes für ihn ist. © TAG24 Die Schlange in der Apotheke war dabei gefüllt von unterschiedlichsten Menschen verschiedener Altersklassen. Eines wurde allerdings deutlich: überwiegend Frauen freuten sich, den Influencer zu treffen. "Ich merke auch, dass die Leute live genau so sind wie online. Auf Instagram bekomme ich nette Texte und hier nette Gespräche", war der 30-Jährige über den regen Andrang am Freitagnachmittag begeistert. Mit einem Problem kamen seine Follower bei dem "Meet & Greet" mit dem Haarexperten besonders oft auf ihn zu, berichtet Dejan. "Viele haben gerade sehr trockene Haare - das liegt auf der Hand. Das ist die Heizungsluft aktuell." Hamburg Kultur & Leute Cornelia Poletto Palazzo feiert Premiere: Genuss, Show und prominenter Besuch Sein Tipp, den er allen dann gerne an die Hand gibt: "Einfach mehr pflegen. Alles ist trockener im Winter. Die Haut braucht mehr und auch die Haare brauchen mehr." Ganz besonders herausgestochen haben am Freitag aber sicherlich die kleinsten Fans: eine Gruppe aus zehn Kita-Kindern. Für ihn völlig verrückt, dass der Kindergarten extra seinetwegen geschlossen wurde. Und das nur, um einen gemeinsamen Ausflug zu ihm in die "An der Alster Apotheke" zu unternehmen.

Titelfoto: Alice Nägle/TAG24