22.04.2026 14:56 Völlig ungefiltert: Podcast-Paar normalisiert Ekel-Themen und überrascht mit Plot-Twist

Bei ihrer "UNWRITTEN"-Tour nehmen sich Melisa Dobric und Florian Dobric-Gerl selbst auf die Schippe und besprechen besonders eines: Ekel-Themen.

Von Alice Nägle

Hamburg - Ein Abend mit unerwartetem Plot-Twist. Eine Show, die genau die Dinge normalisiert, die viele aus Scham lieber verschweigen, weil sie auf den ersten Blick schlichtweg eklig, auf den zweiten aber erstaunlich normal sind. Völlig ungefiltert nehmen sich die "Zwei Dreissiger", Influencerin Melisa Dobric (34) und ihr Mann Florian Dobric-Gerl (32), bei ihrer "UNWRITTEN"-Tour selbst auf die Schippe. Sie zeigen dabei, wie viel Gewöhnliches hinter einem scheinbar glanzvollen Social-Media-Leben steckt.

Mit ihrer "UNWRITTEN"-Tour trat das Podcast-Duo Melisa Dobric (34) und Florian Dobric-Gerl (32) in der Hamburger Laeiszhalle auf. © Alice Nägle/TAG24 Erwartet stylisch erstrahlt die Bühne im großen Saal der Laeiszhalle. Farblich nahezu nahtlos fügt sich das bekannte Influencer-Sofa in die Kulisse der Hamburger Veranstaltungsstätte ein. Ebenso modisch on point steht das Podcast-Paar auf der Bühne, um sein Publikum knapp zwei Stunden lang mit Anekdoten aus dem Leben zu unterhalten. Dabei rücken die beiden den vermeintlichen Glamour im Alltag von Personen des öffentlichen Lebens deutlich zurecht. Denn letztlich sind wir im Kern alle ziemlich ähnlich - oder nicht? Hamburg Kultur & Leute Seltene Einblicke in "Der Teufel trägt Prada": Der harte Teil des Musicalgeschäfts Folgt man Melisa und Flo, dann auf jeden Fall. Der ein oder andere dürfte den Saal an diesem Abend verlassen und sich dabei verstanden, wenn nicht sogar besser gefühlt haben. Wer den Podcast "Zwei Dreissiger" kennt, erwartet verrückte Geschichten, die verpackt mit einer großen Portion Witz für Lacher sorgen. Doch mit dem Plot-Twist, den das Ehepaar am Dienstagabend im Repertoire hatte, dürfte selbst der treueste Hörer nicht gerechnet haben.

Für den Partner Ellenbogen-tief in der Scheiße

Mit absurden Ekel-Geschichten sorgte das Paar in knapp zwei Stunden für viele ehrliche Lacher. © Josefine Meier Alle voran eine "Scheiß-Geschichte", die letztlich eine ganz überraschende Wendung nimmt. Im Rahmen ihrer Rubrik "Hörermails" greifen Melisa und Flo ein Thema auf, das sonst eher hinter verschlossenen Türen bleibt. Oder, wie es die Autorin selbst beschreibt: etwas, das man "nur mit engen Freunden nach zwei Gläsern Wein bespricht." Ein Thema, das wahrscheinlich den meisten Menschen aus Ekel die Nackenhaare zum Stehen bringt: das große Geschäft. Hamburg Kultur & Leute Eine der prägendsten Stimmen Norddeutschlands: Harry-Potter-Übersetzer Peter Nissen (†68) ist tot Doch was tun, wenn nach dem Toilettengang plötzlich nichts mehr geht, das Klo verstopft ist und alle Maßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen? Begibt man sich aus Liebe zum Partner dann wirklich Ellenbogen-tief in die Scheiße? Um nicht zu spoilern, soll es dabei bleiben. Daneben haben die Wahl-Berliner noch weitere "Dinge aus dem Alltag" im Gepäck, die das Ekel-Level neu verhandeln dürften und plaudern außerdem über eher unangenehme Begegnungen und Situationen im Leben junger Eltern.

Köln, Stadthalle: Der erste Stop der diesjährigen Live-Tour des "Zwei Dreissiger"-Podcast. © Josefine Meier

Vertrauen und Leichtigkeit sorgen für ehrliche Lacher