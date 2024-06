So viel kostet der Sorgerechtsstreit Steakhouse-Erbin Christina Block

Seit Jahren schon streitet Christina Block (51) um das Sorgerecht ihrer Kinder. © Georg Wendt/dpa

Nach eigenen Angaben habe die 51-Jährige für den Rechtsstreit inzwischen "weit mehr als eine halbe Million Euro ausgegeben", sagte Block gegenüber der "Bild".

"Und die Prozesse und Verfahren gehen ja auch weiter. Ich kann einfach nicht verstehen, was der Antrieb dieses Menschen ist."

Seit Jahren schon streitet sich Christina Block mit ihrem Ex-Mann Stephan Hensel (49) um das Sorgerecht der zwei jüngsten gemeinsamen Kindern Klara (13) und Theodor (10).

Höhepunkt des Streits: die Entführung der Kinder aus Dänemark an Silvester.

In der besagten Nacht sei Stephan Hensel von mehreren Personen angegriffen worden, als er sich mit seinen beiden Kindern, die seit 2021 bei ihm in Dänemark leben, ein Feuerwerk ansehen wollte. Er sei zu Boden gestoßen und niedergeschlagen worden sein, während die beiden Kinder in ein Auto gezerrt wurden, teilte damals die dänische Polizei mit.

Klara (13) und Theodor (10) wurden zu ihrer Mutter nach Deutschland gebracht. Inzwischen sind sie allerdings wieder bei ihrem Vater.