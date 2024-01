Im Streit um die Kinder: Christina Block bricht ihr Schweigen und erhebt Vorwürfe

Hamburg - Zwei Tage nach dem ihre jüngsten Kinder Klara (13) und Theodor (10) wieder in der Obhut ihres Vaters in Dänemark sind, hat sich Christina Block (48) erstmals persönlich zu den Geschehnissen in den vergangenen Tagen geäußert. Die Steakhouse-Erbin erhebt vor allem schwere Vorwürfe gegen das Hanseatisches Oberlandesgericht.