St. Pauli bald nur noch ein "Vollbesäufnis auf offener Straße"? Kiez-Kümmerin warnt Senat

Dieser Umstand übe einen riesigen Druck auf die Kulturstätten aus, die sich eben nicht hauptsächlich durch Eintrittsgelder, sondern durch die Gastronomieumsätze finanzieren würden. "Wenn die Leute im Kiosk in Massen Alkohol kaufen und dann erst in Clubs tanzen gehen, dann hält der Club das kein Jahr aus."

Durch die stetig wachsende Anzahl an Kiosken nehme das Cornern und der Alkoholkonsum auf der Straße immer mehr zu.

"Wir sind jetzt an einem Kipppunkt, wo man sagt: Wie viele Clubs haben wir noch und wie viele Kioske haben wir schon? Aus touristischer Sicht ist das eine Abwärtsspirale: Die Besucher kommen ja nicht wegen der Kioske, sondern wegen des Flairs und der Atmosphäre", so Staron im TAG24-Gespräch.

Bei jedem neuen leerstehenden Gebäude hoffe das BID, dass nicht schon wieder ein neuer Kiosk einzieht. Hier in bester Lage direkt am Beatles-Platz war das Hoffen vergebens, auch hier wird ein Einzelhändler demnächst einziehen. © Tag24/Madita Eggers

Es fehlt an Regulierungen. So gibt es beispielsweise keine klare Unterscheidung zwischen Gastronomie und Einzelhandel mehr.

Durch eine Deregulierung gebe es jetzt zahlreiche "Zwischenversionen", so die Kiez-Kümmerin. Die Einzelhändler dürften Ausschank betreiben, haben aber oft nicht einmal Kundentoiletten: "Was in der Vollkonzession der Gastronomie undenkbar wäre!"

Juristisch dagegen vorzugehen sei schwierig: "Wenn man daran schrauben will, ist das Gegenargument die Gewerbefreiheit. Das ist nicht nur Bundesrecht, sondern im Zweifel sogar von der Verfassung geschützt", erklärt Staron, die von einer Wettbewerbsverzerrung spricht.

"Ich finde es absurd [...], dass wir hier Betriebe haben, die ihren Hauptumsatz klar über Alkohol bestreiten. Ohne im Vergleich zur Gastronomie in die gleiche Haftungslage zu kommen."