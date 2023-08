Sternschnuppen und Salsa-Beats: Das geht am Wochenende in Hamburg!

Hamburg - Wollt Ihr bei einem romantischen Date Sternschnuppen gucken und einen Film unter freiem Himmel schauen? Oder doch lieber zu wilden Elektro- oder Salsa-Beats das Tanzbein schwingen? An diesem Wochenende in Hamburg ist für jeden etwas dabei!

Die Sonne geht an diesem Tag um kurz vor 21 Uhr unter.

Um das Himmelsspektakel bestmöglich zu erleben, könnt Ihr auf den Energieberg Georgswerder gehen. Der öffnet am Samstag ausnahmsweise von 18 Uhr bis Mitternacht und bietet bei gutem Wetter ideale Bedingungen.

Es wird romantisch: Am Wochenende ist die Perseiden-Sternschnuppen-Nacht . Bis zu einhundert Sternschnuppen pro Stunde könnt Ihr an diesem Abend zu sehen bekommen.

Wer nicht so schwindelfrei ist, den spricht vielleicht die ein oder andere süße Leckerei an. Von klassischem Schmalzgebäck über kandierte Äpfel bis hin zu fancy Crêpe-Bowls - auf dem fröhlichen Jahrmarkt auf dem Heiligengeistfeld ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei.

Während es tagsüber noch den ein oder anderen Regenschauer gibt, soll es am Abend trocken sein. Einer Movie-Night in einem Open-Air-Kino steht also nichts mehr im Wege - zum Beispiel im "SchanzenKino Open Air" im Schanzenpark direkt hinter dem Wasserturm.

Tickets für die einzelnen Filme könnt Ihr über die Webseite buchen. Am Samstag läuft um 21.15 Uhr "Fast & Furious 10". Am Sonntag könnt Ihr Euch "Wunderschön" um 21.15 Uhr oder "Der Gesang der Flusskrebse" um 21.30 Uhr ansehen.

Es gibt noch weitere Freiluftkinos in ganz Hamburg, die wir Euch bereits in einem separaten Artikel zusammengefasst haben.