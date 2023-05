Viel mehr als nur "Geschmiere": 100 Prozent legaler Graffiti-Bus fährt ab heute durch Hamburg

Wir sind aber sehr erfreut darüber, dass unserer Besucher so offen sind und sehen: 'Okay, das ist nicht einfach nur Geschmiere, sondern es hat Geschichte und Sinn.'"

Gleichzeitig seien Veranstaltungen wie diese ungeheuer wichtig für das Image der Graffiti-Kunst. "Auch nach 35 Jahren ist es immer noch etwas, was viele Leute nicht verstehen.

Mit dem "Riesenerfolg" hätte Oliver "Davis" Nebel, Graffiti-Künstler und Co-Kurator der Ausstellung "Eine Stadt wird bunt", nie gerechnet, wie er im Gespräch mit TAG24 verriet: "Ganz ehrlich? Es hat uns überrascht. Wir sind eher bescheiden in unserer Einstellung und hatten auf einen Monat Verlängerung gehofft."

"Für uns eine der erfolgreichsten Ausstellungen der letzten Jahre", betonte Matthias Seeberg, Pressesprecher des Museums für Hamburgische Geschichte, bei der Vorstellung des neuen Busses am Mittwoch. "Wir werden voraussichtlich bis Ende Mai 60.000 Gäste begrüßt haben. Was auch ein Anlass war, zu sagen, wir verlängern die Ausstellung noch bis zum 7. Januar nächstes Jahr!"

In kürzester Zeit schafften es die Nachwuchs-Sprayerinnen, mit bunten Motiven wie Peace-Zeichen, Blumen und einer Manga-Figur einen echten Blickfang, aber auch eine fahrende "Message" zu kreieren.

Wie zum Beispiel einen Bus. Früher nur auf illegalem Wege möglich, heute dank Aktionen wie "PaintBus" in Teilen legal. Seit den 1990er-Jahren wird der Schüler-Wettbewerb des Hamburger Verkehrsverbundes (hvv) alle zwei Jahre ausgeschrieben. Unter einem stets wechselnden Motto können Schüler die Außenfläche eines Linienbusses gestalten.

Für die Art der Aufklärung seien Gespräche mit den Sprayern am effektivsten. "Wir sind ganz normale Menschen, keine Raudis oder Vandalen, sondern Künstler, die einfach gerne große Flächen gestalten."

Dennoch bekomme Davis noch häufig die Frage gestellt, ob Graffiti denn überhaupt erlaubt sei. "Weil es in den Köpfen so drin ist, dass es verboten ist. Aber dann würde ich hier heute ja nicht stehen: Es ist zu 50 Prozent erlaubt und zu 50 Prozent verboten."

Susanne Rieschick-Dziabas, Leiterin Marketing bei der Verkehrsbetriebe Hamburg Holstein GmbH und der Schulprojekte im hvv, und Bettina Probst, Direktorin des Museums für Hamburgische Geschichte, vor dem Graffiti-Bus am Mittwoch. © Madita Eggers/TAG24

"Graffiti und Nahverkehr hat ja eine lange gemeinsame Geschichte, nicht immer zur Freude der Verkehrsunternehmen", sagte Susanne Rieschick-Dziabas, Leiterin Marketing bei der Verkehrsbetriebe Hamburg Holstein GmbH und der Schulprojekte im hvv, am Mittwoch.

"Ich freue mich ganz besonders, dass wir zum 30-jährigen Jubiläum nun wieder zeigen können, dass diese tolle Kunstform so viel konstruktives Potenzial hat, unsere Stadt ganz legal bunter zu gestalten und Farbe in gesellschaftliche Debatten zu bringen." Die Schülerinnen könnten stolz auf ihr Ergebnis sein.



Eine Meinung, die Leiter Davis teilt: "Graffiti ist eine Jugendbewegung und es wächst immer mit der Jugend nach", so der Künstler.

"Auch hier haben wir es so gemacht, dass wir unser Wissen an die Jugend weitergeben und die es dann später wiederum weitergeben können. Dadurch bleibt die Geschichte immer am Leben."