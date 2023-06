Weinfest "Vive le Vin" mit Joachim Llambi: "Einzigartiges Erlebnis unter freiem Himmel!"

Hamburg - Die Hansestadt erweitert ihr sommerliches Repertoire um ein zweitägiges Weinfest in den Hamburger Stadthöfen. " Let's Dance "-Juror Joachim Llambi (58) wird am Eröffnungstag im Rahmenprogramm des Events als Moderator auftreten.

Die Hamburger Stadthöfe laden erstmalig zum Weinfest "Vive le Vin" ein. © Hamburger Stadthöfe

Am 30. Juni und 1. Juli laden die Hamburger Stadthöfe nach eigener Aussage zu einem "einzigartigen Erlebnis unter freiem Himmel" ein, das Weinkenner und Feinschmecker aus ganz Hamburg zusammenbringen soll.

Neben Belle Cuisine sollen auch Streetfood und passend zu jedem Gericht die Spitzenweine aus Deutschland von der Pfalz bis zur Champagne angeboten werden.

Doch auch wenn der Wein im Fokus des Festes steht, könnten auf der Aperol-Terrasse auch Bier, Champagner, Cocktails oder Aperitif verköstigt werden, so der Veranstalter. Für den passenden Soundtrack zum Genuss-Festival soll die Band "Jazz Appeal" sorgen.



Neben Joachim Llambi, der sich selbst einmal als "Genussmensch" bezeichnete, wird auch Deutschlands prämierter Sommelier Maximilian Wilm anwesend sein. Er will sowohl am Freitag als auch am Samstag sein Fachwissen mit den Besucherinnen und Besuchern teilen.