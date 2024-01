Zusammen 168 Jahre alt: Turn-Omis immer noch gemeinsam am Barren

Die Turn-Omis Rosi und Renate faszinieren das Publikum durch ihr Synchronturnen auf der Bank und am Parallelbarren. © Uwe Anspach/dpa

Das war hingegen nicht immer so. Bekannt wurden die beiden vor allem als Synchronturnerinnen. Jahre lang hatten sie Shows auf Bank und Barren präsentiert und damit, teilweise auch prominentes Publikum, fasziniert.

Darunter beispielsweise auch Pop-Titan Dieter Bohlen (69). In der ersten Staffel von der RTL-Talentshow "Das Supertalent" standen sie sogar im Finale. Und auch in der "Die Hirschhausen-Show" im Ersten durften die beiden bereits vor Jahren ihre Performance auf der Bank zum Besten geben.

Sicherlich ein Highlight der auch mit über 80 Jahren anhaltenden Karriere der Turnerinnen: Ihr Auftritt bei der "Welt Gymnaestrada" in Amsterdam vor Tausenden Zuschauern vergangenen Sommer.

Zwei Power-Seniorinnen, die ein Vorbild sein wollen. "Man gibt den Leuten was mit. Denn die Leute kommen immer von klein bis uralt und sagen: 'Das ist so toll, was ihr macht. Das gibt uns was'", freut sich Renate Recknagel im Namen beider über das positive Feedback von außen.

Und betrachtet an der sportlichen Leistung der beiden, ist kaum zu glauben, dass sie bereits über 80 Jahre alt sind. Doch wie lange wollen sie ihrer Leidenschaft noch nachgehen? Was kommt als Nächstes?

"Was kommt, das kommt!", sind sie sich sicher, trotz ihres Alters noch lange nicht die Lust am Turnen zu verlieren.