Als Ampelmännchen: Ernie und Bert regeln jetzt den Verkehr

Von Markus Klemm Hamburg - Bei Ernie kannst du gehen, bei Bert bleibst du stehen.

Die Kultfiguren Ernie und Bert regeln ab nächster Woche den Verkehr in Hamburg. © Bildmontage: Lennart Preiss/dpa, Uli Deck/dpa

Die beiden Sesamstraßenfiguren regeln ab der kommenden Woche in Hamburg an zwei Kreuzungen an NDR-Standorten den Verkehr.

Sie übernehmen die Rolle der Ampelmännchen am Hugh-Greene-Weg Ecke Julius-Vosseler-Straße sowie an der Rothenbaumchaussee Ecke Oberstraße, wie der NDR mitteilte.

Zum Arbeitsbeginn von Ernie und Bert am 13. Januar haben sich um 12 Uhr auch NDR-Intendant Hendrik Lünenborg und der Managing Director Sesame Workshop Europe, Bernhard Gloeggler, angekündigt.

Der NDR produziert nach eigenen Angaben als Vertragspartner des Sesame Workshops seit mehr als 50 Jahren die deutsche Sesamstraße.