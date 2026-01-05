Als Ampelmännchen: Ernie und Bert regeln jetzt den Verkehr
Von Markus Klemm
Hamburg - Bei Ernie kannst du gehen, bei Bert bleibst du stehen.
Die beiden Sesamstraßenfiguren regeln ab der kommenden Woche in Hamburg an zwei Kreuzungen an NDR-Standorten den Verkehr.
Sie übernehmen die Rolle der Ampelmännchen am Hugh-Greene-Weg Ecke Julius-Vosseler-Straße sowie an der Rothenbaumchaussee Ecke Oberstraße, wie der NDR mitteilte.
Zum Arbeitsbeginn von Ernie und Bert am 13. Januar haben sich um 12 Uhr auch NDR-Intendant Hendrik Lünenborg und der Managing Director Sesame Workshop Europe, Bernhard Gloeggler, angekündigt.
Der NDR produziert nach eigenen Angaben als Vertragspartner des Sesame Workshops seit mehr als 50 Jahren die deutsche Sesamstraße.
Bundesweit gibt es zahlreiche Varianten der klassischen Ampelmännchen. In Mainz etwa helfen die Mainzelmännchen über die Straße, im niedersächsischen Emden der Ehrenbürger Otto Waalkes und in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin das Petermännchen.
In München übernimmt Pumuckl als Ampelmännchen, im hessischen Friedberg Elvis Presley und in Bremen die Bremer Stadtmusikanten.
Titelfoto: Bildmontage: Lennart Preiss/dpa, Uli Deck/dpa